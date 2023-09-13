Вышки Бойко, история оккупации и освобождения

Представители ГУР на отвоеванных объектах в Черном море. Фото: ГУР

Российский оккупационный контингент потерпел очередное серьезное поражение. Подразделения ГУР Минобороны Украины отразили у россиян "вышки Бойко" — буровые платформы, которые были захвачены российскими оккупантами еще весной 2014 года и использовались не только по прямому назначению, но и для военных целей. Об истории "вышек Бойко", успехе ГУР и будущем этих объектов — в сегодняшнем материале.

Как Россия захватила "вышки Бойко"

"Вышками Бойко" называют две буровые газостроительные платформы — "Петр Годованец" и "Украина", — купленные государственной компанией "Чорноморнафтогаз" в 2011-2012 годах. В тот момент министром энергетики был регионал (и будущий член ОПЗЖ) Юрий Бойко, поэтому эти скандальные объекты очень быстро получили название в его честь. Скандальными эти платформы стали из-за информации об их покупке через посредника, а не напрямую у производителя, что обернулось убытком в размере 400 млн долларов. Но в дальнейшем у этих объектов была еще более интересная история.

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Весной 2014 года, вскоре после оккупации Крыма, российские войска захватили обе буровые установки "Чорноморнафтогазу". Как выяснилось позже, это преступление совершили военнослужащие 104 десантно-штурмового полка Воздушнодесантных войск РФ. Кстати, именно этот полк принимал участие в наступлении на Киев во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года — и понес очень тяжелые потери, в частности, украинскими защитниками были уничтожены по меньшей мере четыре командира батальонов.

Оккупированная с 2014 года буровая платформа.

Фото: ГУР

Осенью, в конце октября, оккупанты выключили на вышках трансподеры — маячки системы идентификации AIS. Это стало сигналом, который подтвердился в декабре. Оккупанты банально украли украинскую собственность и из одесского шельфа перетащили на Голицынское месторождение, расположенное в той же части Черного моря, но гораздо ближе к Крыму.

Украинские Вооруженные силы и Пограничная служба в последующие годы пытались вернуть контроль над вышками, но россияне каждый раз обстреливали самолеты и корабли ВСУ. Так, в январе 2017 года получило повреждения водолазное судно ВМС Украины "Почаїв".

Полномасштабная война в Черном море

После начала войны российский оккупационный контингент активно использовал буровые платформы "Чорноморнафтогаза" в военных целях. "Петр Годованец", "Украина", а также две СПБУ (самоподъемные буровые установки), "Украина" и "Таврида" превратились в радиолокационные посты наблюдения. На них были установлены средства радиоэлектронной борьбы, защищавшие российские корабли в этом районе от систем наведения украинских противокорабельных ракет "Нептун" (две из которых уничтожили ракетный крейсер "Москва").

Кроме того, на платформах были установлены зенитные ракетные комплексы, на них дозаправлялись российские военные вертолеты по дороге к оккупированному острову Змеиный. Одним словом, благодаря этим вышкам россияне контролировали северо-западную часть Черного моря, в районе между Одессой и Крымом — причем как воздушное, так и надводное и подводное пространство на этой территории.

Конечно, украинская армия пыталась противодействовать российскому контролю над Черным морем. Еще в июне 2022 года ВСУ нанесли точный ракетный удар по военным объектам, установленным на похищенных у Украины газодобывающих платформах. Это сказалось на доминировании российского оккупационного контингента, в частности ЧФ РФ, в северо-западной части Черного моря.

Операция по возобновлению украинского контроля над "вышками Бойко"

Но на ракетных ударах Силы обороны Украины не остановились — и в августе 2023-го в результате успешной операции Главного управления разведки Минобороны контроль над "вышками Бойко" был восстановлен.

Что потеряла Россия — и что будет дальше

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием относительно будущего "вышек Бойко", отметил, что эта эффектная операция Главного управления разведки Минобороны Украины является прежде всего мощной психологической оплеухой и моральной победой Украины.

Впрочем, есть в этой истории и практичная сторона. Как подчеркнул Черник, российские оккупационные войска частично "ослепли", упустив возможность следить за украинским радиоэфиром. Так, россияне могут компенсировать потерю радиотехнической и радиолокационной аппаратуры, установленной на украденных у Украины буровых платформах, другими мощностями — но такого тотального контроля за акваторией северо-западной части Черного моря у оккупационных войск уже не будет.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, проблемно и использование в будущем "вышек Бойко" украинской армией — скажем, для тех же задач, которые осуществляли и российские оккупанты. Здесь причина очень проста, отметил Петр Черник: эти объекты находятся в зоне ударов российских войск, базирующихся в Крыму, поэтому вполне вероятен вариант, когда оккупанты, потеряв "вышки Бойко" и контроль над частью Черного моря между Одессой и Крымом, не будут снова захватывать эти объекты, а просто уничтожат их ракетными ударами.

Украинские военные на "вышках Бойко".

Фото: ГУР

Впрочем, подчеркнул полковник ВСУ, украинская сторона, вероятно, рассматривает сейчас различные варианты — в частности, и такие, которые будут включать более или менее активное вовлечение "вышек Бойко" в процесс оккупации южной части Украины, в частности, Крымского полуострова.

А вот россияне и пророссийски настроенные украинцы в Крыму могут и не заметить эту крупную неудачу армии РФ, потому что пропагандистским медиа невыгодно распространять эту информацию. Так что сказать, что потеря "вышек Бойко" спровоцирует панику на Крымском полуострове, уверен Петр Черник, нельзя. Также не стоит ожидать какого-либо особого ответа от российского оккупационного контингента. Россияне и так регулярно наносят удары — ракетами или дронами — по территории Украины. Но частота этих ударов связана с банальным наличием (или отсутствием) запаса боеприпасов. Так что на планы воздушных ударов РФ по украинским городам, по объектам инфраструктуры и логистическим путям даже такие болезненные неудачи если и будут влиять, то минимальным образом.