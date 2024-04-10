Атака дронов на объекты российской армии в Борисоглебске, целые поражения, что известно об авиаремонтном заводе

"711-й авиаремонтный завод" в Борисоглебске, подвергшийся атакам украинских дронов. Фото: росСМИ

Россия продолжает терпеть удары по своей инфраструктуре. Очередной точкой на карте российско-украинской войны стал город Борисоглебск, куда украинские дроны долетели в ночь с 8 на 9 апреля. Какие стратегически важные для российской оккупационной армии объекты расположены в Борисоглебске — читайте в материале Новини.LIVE.

Атака на Борисоглебск

Война уверенно опрокидывается на территорию Российской Федерации. Украинские дроны регулярно наносят удары по объектам критической для вооруженных сил страны-агрессора инфраструктуре. На прошлой неделе Новини.LIVE писали о важных ударах по аэродрому Морозовск в Ростовской области.

Читайте также:

Но на этом украинские атаки не завершились. В ночь с 8 на 9 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали город Борисоглебск в Воронежской области. Согласно информации, полученной из разных источников, пострадал один из двух главных военных объектов, расположенных в Борисоглебске.

Первоначально независимое российское издание ASTRA сообщило, что под удар попал Борисоглебский авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. Впрочем, позже стало известно, что украинские дроны атаковали другой военный объект — "711-й авиаремонтный завод". Чем же важны для российской оккупационной армии эти два объекта, связанные с военно-космическими силами РФ?

Учебный авиационный центр, готовящий оккупантов

Одним из ключевых моментов в подготовке военной авиации является обучение летному составу. Как известно, подготовка одного летчика значительно дороже и продолжительнее военнослужащего. Кроме того, количество личного состава в военно-космических силах Российской Федерации достаточно ограничено — поэтому военных учебных заведений, которые специализировались именно на летчиках, в РФ очень мало.

Собственно говоря, их всего два. Это Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и воронежская Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. С 1992 года учебный центр в Борисоглебске стал филиалом именно академии, расположенной в Воронеже.

Поэтому на территории учебной авиационной базы в городе Борисоглебск с большой вероятностью готовили летчиков, которые ведут обстрелы украинской территории – как театра военных действий, так и мирных городов и сел нашего государства. Потери как личного состава, так и мест для обучения будущих летчиков однозначно негативно отразятся на мощностях российской авиации — которая только за первый год полномасштабной войны потеряла около 130 пилотов. А подготовить им полноценную замену — это очень непростая задача, особенно в условиях атак украинских дронов.

Авиаремонтный завод, восстанавливающий старые ракеты

Другой объект, который, по предварительным данным, потерпел поражение в результате дроновой атаки в ночь на 9 апреля, является даже более важным для российской военной авиации. Поскольку если учебный центр — это работа на будущее, пусть и недалекое, то "711-й авиаремонтный завод" использовался путинским режимом для своих преступных целей уже здесь и сейчас.

По сути, известно об этом объекте немного, поскольку он и до полномасштабной войны был достаточно закрытым предприятием. А с 2021 года, когда Российская Федерация уже активно готовилась к полномасштабному вторжению, все документы, в частности годовые отчеты, были полностью засекречены. Но кое-какая информация о работе "711-го авиаремонтного завода" в Борисоглебске все-таки была найдена и обнародована.

Согласно довоенным данным, которые путинский режим не успел скрыть, на "711-м" занимались ремонтом или восстановлением разнообразной авиационной техники. Прежде всего, нас интересуют ракеты. В Борисоглебске занимались, в частности, крылатыми авиационными ракетами класса "воздух-земля" — Х-25 или Х-58.

Кроме того, завод, пораженный украинскими дронами, производил и модифицировал системы наведения для таких хорошо известных в Украине российских ракет, как Х-22 и Х-55, которыми оккупанты в течение двух лет полномасштабной агрессии время от времени обстреливают мирные украинские города.

Россия беспомощна

Стоит отметить, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, ночная атака дронов обернулась для борисоглебского авиаремонтного завода поражением основных производственных мощностей.

Поэтому, вероятно, на время страна-агрессор будет иметь проблемы с подготовкой ракетной техники, которую использует российская стратегическая и тактическая авиация. Впрочем, главный успех этой атаки не в самых непосредственных последствиях, хотя и с ними тоже надо учитывать.

Дело в том, что Борисоглебск, во-первых, расположен в 300 километрах от украинской границы. Что подтверждает способность украинских дронов долетать на такое расстояние вглубь российской территории. А во-вторых, успешная атака на стратегически важный объект (особенно если этим объектом был "711-й авиаремонтный завод") продемонстрировала, что российская система ПВО не может защитить даже такие предприятия.

Такая беспомощность российской противовоздушной обороны означает, что все или почти все мощности ПВО были переброшены на войну в Украине. Российская Федерация фактически остается беззащитной перед серьезной атакой — например, западных ракетных войск, если дойдет до прямого столкновения РФ с армиями НАТО.