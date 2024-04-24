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Экс-министр обороны Украины заявил, что помощь от США не спасет от прорыва фронта

24 апреля 2024 17:57
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Илья Рябинин
редактор
Экс-министр обороны Украины заявил, что помощь от США не спасет от прорыва фронта
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Фото иллюстративное: REUTERS/Thilo Schmuelgen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Недавно украинские власти поблагодарили американское правительство, когда Палата представителей Конгресса США приняла пакет помощи Украине. Однако, как быстро артиллерийские снаряды и системы ПВО действительно прибудут в Украину, ведь риск краха линии фронта чрезвычайно велик.

Об этом сообщил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.

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По словам бывшего главы Минобороны, непредсказуемость снабжения была головной болью для Украины еще 24 февраля 2022 года, поскольку военная помощь была заложником внутренней политики разных союзников Украины, и их несогласованности в целях войны.

"Тогда было совершенно понятно, что западные правительства неохотно предлагали военную помощь. Они ожидали, что Киев упадет в течение 72 часов. Когда мы показали миру, что можем очень успешно бороться с россиянами и остановить их, они изменили свое мнение. А позже они стали более решительными из-за российских зверств в Буче", — сказал Резников.

По его словам, даже когда решительность Запада была на высоте, получение необходимой помощи для Украины, "было похоже на вырывание зубов". За несколько месяцев до вторжения, когда США были уверены, что Россия начнет полномасштабное наступление, Резников сказал, что столкнулся с сопротивлением действующего правительства.

"Мы получили много новой техники, танков, РСЗО, а также боеприпасы к ним. Но нам не выделили достаточно спецтехники для разминирования. Россияне имели огромные плотные минные поля, использовали высоту для подготовки танковых засад, копируя тактику, которой мы обороняли Киев", — добавил экс-глава Минобороны.

И, к сожалению, как добавил Резников, ситуация вряд ли улучшится из-за предстоящих выборов, как в США, так и в Европе, а может стать гораздо хуже.

Законопроект о помощи Украине — что известно

Напомним, ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что после подписи Байденом законопроекта о предоставлении Украине помощи на 61 млрд долларов, Штаты выделят пакеты для обеспечения Киевом боеприпасами и боекомплектом для ЗРК.

Ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов по оказанию помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

Теперь законопроект в ближайшее время должен подписать президент США Джо Байден, о чем заявили в Белом доме.

Алексей Резников
США
военная помощь
Украина
ПВО
война в Украине

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