Ексміністр оборони України заявив, що допомога від США не врятує від прориву фронту

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Фото ілюстративне: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Нещодавно українська влада подякувала американському уряду, коли Палата представників Конгресу США ухвалила пакет допомоги Україні. Однак як швидко артилерійські снаряди та системи ППО насправді прибудуть в Україну, адже ризик краху лінії фронту надзвичайно великий.

Про це повідомив ексміністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Politico.

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За словами колишнього голови Міноборони, непередбачуваність постачі була головним болем для України ще 24 лютого 2022 року, оскільки військова допомога була заручником внутрішньої політики різних союзників України та їх неузгодженості щодо цілей війни.

"Тоді було абсолютно зрозуміло, що західні уряди неохоче пропонували військову допомогу. Вони очікували, що Київ впаде протягом 72 годин. Коли ми показали світові, що можемо дуже успішно боротися з росіянами та зупинити їх, вони змінили свою думку. А пізніше вони стали більш рішучими через російські звірства в Бучі", — сказав Резніков.

За його словами, навіть коли рішучість Заходу була на висоті, отримання необхідної допомоги для України, "було схожим на виривання зубів". За кілька місяців до вторгнення, коли США були впевнені, що Росія почне повномасштабний наступ, Резніков сказав, що зіткнувся з опором чинного українського уряду.

"Ми отримали багато нової техніки, танків, РСЗВ, а також боєприпаси до них. Але нам не виділили достатньо спецтехніки для розмінування. Росіяни мали величезні щільні мінні поля, використовували висоту для підготовки танкових засідок, копіюючи тактику, якою ми обороняли Київ", — додав ексголова Міноборони.

І, на жаль, як додав Резніков, ситуація навряд чи покращиться через майбутні вибори, як у США, так і в Європі, а може стати набагато гірше.

Законопроєкт про допомогу Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що після підпису Байденом законопроєкту про надання Україні допомоги на 61 млрд доларів, Штати виділять пакети для забезпечення Києвом боєприпасами та боєкомплектом для ЗРК.

Раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

Тепер законопроєкт найближчим часом має підписати президент США Джо Байден, про що заявили у Білому Домі.