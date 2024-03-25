Гайдай заявил, что россияне в скором времени начнут новое наступление

Глава Мукачевской РВА Сергей Гайдай. Фото: Сватово.City

Глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в скором времени Россия начнет новое наступление, однако он не может назвать дату. По его словам, российские захватчики воспользуются задержкой с помощью Украине.

Об этом Сергей Гайдай рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Агрессор следит за нашим информационным полем, поэтому не буду подвергать всех нас проблемам. Но они накапливают силы, средства, и в ближайшее время уже начнут действовать. Осталось и мало времени для глав обладминистраций, чтобы отчитаться за возведение фортификационных сооружений", — отметил руководитель РВА.

Гайдай добавил, что не следует игнорировать тот факт, что Россия воспользуется последним терактом для усиления мобилизации своих граждан.

Напомним, что по словам военного аналитика Евгения Дикого, новое наступление российских оккупантов еще впереди. Он объяснил, почему враг не может наступать сейчас.

Также мы писали, что вероятность повторного наступления россиян, в частности, на Киев, прокомментировал председатель Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Он рассказал Новини.LIVE, возможно ли, что такое потенциальное наступление будет успешным.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую военную группировку с более чем 100 тысячами бойцов. Есть вероятность, что их привлекут к наступлению на одном из направлений.