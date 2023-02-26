Западу необходимо просмотреть рамки военной помощи

Украине нужно дальнобойное оружие — Запад должен быть более решительным в своей помощи

Мария Кагал Редактор международного отдела

24 февраля была годовщина полномасштабного вторжения, а победы до сих пор не видно. Чтобы получить преимущество над россией, Украине нужно дальнобойное оружие и лояльность Запада к ударам большой дальности. В этом убежден Дэвид Гастингс Данн, профессор международной политики на кафедре политологии и международных исследований Бирмингемского университета. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Почему западные союзники Киева должны пересмотреть рамки своей военной помощи

"Обеспокоенность дальностью действия" — словосочетание, которое чаще всего ассоциируется с электромобилями, требующими регулярной подзарядки аккумуляторов. Но оно также является ключевым для понимания затяжного характера войны, которая идет между россией и Украиной. Дальность в этом случае, конечно, означает несколько иное. Это ограниченное расстояние, на котором Украина может поражать российские военные объекты, фактически навязываемые Киеву оружием, что поставляется западными союзниками Украины.

Готовность союзников Киева оказывать все более сложную военную помощь эволюционировала в течение года. Первоначально западная помощь Украине ограничивалась системами противовоздушной обороны "Манпад" и ручными противотанковыми средствами. Но постепенно оно было расширено и включило современные системы противовоздушной обороны, бронированные боевые машины и обещанные основные боевые танки, такие как американские "Абрамс", немецкие "Леопард-2" и британские "Челленджеры".

Украинские военные уже осваивают "Леопард-2" в Польше. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Постепенному увеличению объемов и летальности вооружений, что поставляется Западом в Украину, всегда предшествовали долгие мучения, связанные с желанием помочь Украине, избегая при этом эскалации конфликта — будь то географическое вовлечение в него самого НАТО или применение москвой ядерного оружия.

По этой причине поставки военной помощи были постепенными и нерешительными, по крайней мере, с точки зрения Киева. Она также предоставляется с условием, что западное оружие не может быть использовано Украиной на территории россии. Учитывая неоднократные угрозы москвы, существует понятное опасение, что россияне расценят это как вступление Запада в войну.

Опасения Запада

Чувствительность США к этому вопросу стала очевидна, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на атаку украинских беспилотников на авиабазы в сотнях километров вглубь российской территории, заявив: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары по территории россии". Это беспокойство объясняет дальнейшее нежелание США предоставлять Украине ракеты большой дальности, совместимые с их высокомобильными артиллерийскими ракетными системами (Himars) и востребованные ATACMS (армейская тактическая ракетная система).

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Беспокойство по поводу дальности полета также частично объясняет нежелание США поставлять Украине современные истребители, такие как F-16. Благодаря эффективности наземной сети противовоздушной обороны Украины — комбинации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) советских времен и западного оборудования — российские самолеты в большинстве своем были вынуждены осуществлять свои атаки на Украину из собственного воздушного пространства.

Хотя это в значительной степени ограничило их операции на востоке Украины, они пополнили свой арсенал иранскими беспилотниками-камикадзе с большей дальностью полета, чтобы целить по Киеву, что они и сделали впервые в октябре, повредив энергетическую инфраструктуру и убив нескольких гражданских лиц.

Передача Украине истребителей F-16 в условиях тех же ограничений, что и предыдущих поставок, мало что даст для преодоления российской воздушной угрозы. Ракеты класса "воздух-воздух" действуют на больших расстояниях и за пределами визуальной видимости. Российские самолеты МиГ-31 и Су-57, оснащенные гиперзвуковыми ракетами большой дальности Р37М, поражали украинские самолеты на расстоянии более 200 км от безопасного российского воздушного пространства.

Снабжение Украины истребителей F-16 или других западных самолетов без предоставления Киеву полномочий сбивать вражеские самолеты над россией лишь продемонстрировало бы односторонний характер нынешних ограничений, в условиях которых ведется борьба в этом конфликте — ограничений, явно выгодных российским агрессорам.

F-16. Фото: REUTERS

Неравные условия игры

Сегодня россия может совершать акты варварства с собственной территории, в то время как ее самолеты и их операционные базы фактически защищены от ударов и перехватов. При этих ограничениях, пока Украина страдает и горит, российская территория является убежищем. Учитывая, что последствия войны ощущаются односторонне, неудивительно, что россия все еще верит в свою победу.

Самое главное, что эти ограничения усложняют представление о том, как Украина может вытеснить российских оккупантов со своей территории, если ей не разрешат использовать поставляемое с Запада оборудование.

Эти ограничения частично объясняют, почему линии боевых действий этого конфликта напоминают окопы времен Первой мировой войны и почему война стала статической и затяжной. Большинство боевых действий до сих пор ограничивались артиллерийской дальностью. Бои на короткой дистанции также дают преимущество той стороне, которая может собрать больше людей и техники для наступления, к чему россия готовилась в течение зимних месяцев.

Артиллерия ВСУ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Просьба Украины о предоставлении основных боевых танков и боевых бронированных машин свидетельствует о необходимости иметь возможность маневрировать и вести войну на своих условиях. Способность воевать на большем расстоянии, используя большее количество дальнобойной артиллерии, также позволила бы приостановить русское наступление в глубине, атакуя базы и командные центры.

Это также позволило Украине перерезать сухопутный мост между Крымом и Ростовской областью россии без необходимости отвоевывать всю свою территорию вплоть до моря. Отсечение Крыма таким образом стало бы мощным контрударом российским усилием по вторжению на остальную территорию Донбасса. Изоляция Крыма лишила бы русских войск возможности пополнять запасы и стала бы прелюдией до наступления.

Решение Вашингтона предоставить Украине наземные бомбы малого диаметра в рамках нового пакета помощи на сумму 2,17 миллиарда долларов США, объявленного администрацией Байдена в этом месяце, свидетельствует об осознании необходимости военных систем большей дальности. Эти боеприпасы имеют радиус действия 95 миль (около 152 км), что вдвое превышает радиус действия систем, которые сейчас предоставляются.

Но вряд ли они будут доступны вовремя потенциально решающим боям весной 2023 года. Чтобы притупить российское наступление и убедить путина в том, что оно не может достичь своих стратегических целей, необходимо либо поставить в Украину боеприпасы большей дальности в достаточном количестве, либо пересмотреть ограничения, при которых Запад требует от Украины вести эту войну.

Дэвид Гастингс Данн, профессор международной политики на кафедре политологии и международных исследований Бирмингемского университета

Фото: defense.gov