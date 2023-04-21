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Главной задачей государства является деоккупация территорий и возвращение наших людей, — Зеленский

21 апреля 2023 19:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Главной задачей государства является деоккупация территорий и возвращение наших людей, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 21 апреля, Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего. В обращении к украинцам он пояснил, что главной задачей государства является деоккупация территорий Украины, возвращение земель и украинцев из российской неволи.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский провел Ставку

По словам Президента Украины, на постоянной основе и очень внимательно анализируется ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления страны. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства.

"Передовая — приоритет номер один. Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация территорий Украины, возвращение земель и украинцев из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу.

"Я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, кто остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует собрание для наших воинов и восстановление — собрание в Украине, в других странах", — написал Президент.

Также он сообщил, что сейчас, как и в прошлом году, всем нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждого, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе, производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

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