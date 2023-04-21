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Головним завданням держави є деокупація територій і повернення наших людей, — Зеленський

21 квітня 2023 19:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Головним завданням держави є деокупація територій і повернення наших людей, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 21 квітня, Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача. У зверненні до українців він пояснив, що головним завданням держави є деокупація територій України, повернення земель і українців із російської неволі.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Президента України на постійній основі і дуже уважно аналізується перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки країни. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду.

"Передова — пріоритет номер один. Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їх забезпечення, тренування, інтеграції до загального Плану оборони. Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей", — заявив Володимир Зеленський.

Крім цього він додав, що всі в Україні мають розуміти, що головним завданням держави є деокупація територій України, повернення земель і українців із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання.

"Я вдячний усім, хто допомагає, хто зберігає увагу світу до України. Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні та підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів і відновлення — збори в Україні, в інших країнах", — написав Президент.

Також він повідомив, що зараз, так само як і минулого року, усім треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні.

"Хочу сьогодні окремо подякувати кожному і кожній, хто на державних оборонних підприємствах і в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони. Усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

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