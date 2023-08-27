Конфликт России и Украины, Тузла, ВСУ, Керченский пролив

Президент Украины Леонид Кучма в Тузле, октябрь 2003 года. Фото: УНИАН

Последняя серия нашего проекта "Успехи ВСУ до 2014 года" посвящена событию, которое можно и нужно назвать предтечей аннексии Крыма. В 2003 году Россия попыталась захватить территорию Украины, но мы отстояли свою территориальную целостность.

История косы/острова Тузла

До 1925 года в Керченском проливе на месте, ставшем первой локацией российско-украинского военного конфликта, можно было увидеть Тузлинскую косу, продолжение Таманского полуострова России. 29 ноября мощный шторм размыл часть косы — таким образом Тузла стала островом.

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Этот остров до 1941 года продолжал быть частью Краснодарского края РСФСР, а затем был передан в Крымскую АССР — которая в тот момент также входила в Советскую Россию. Так что вроде бы ничего экстраординарного не произошло. Даже в 1954-м, когда Крым был передан на восстановление в Украинску ССР, тоже — все это была территория Советского Союза.

Остров Тузла (Украина) в центре Керченского пролива

Фото: Википедия

Но 24 августа 1991-го Верховный Совет УССР провозгласил независимость республики, которая после референдума 1 декабря того же года стала независимым государством. А остров Тузла стал частью этой независимой страны. И это не могло не смущать имперски настроенных россиян и тамошнюю власть.

Зачем россиянам был нужен остров в Керченском проливе

Тема аннексии украинской территории, этого небольшого островка между двумя морями, появилась в повестке дня псевдодемократической России практически сразу после распада Советского Союза. Впоследствии эта тема нашла свое воплощение в книге краснодарского краеведа Александра Травникова "Коса Тузла: перечисленная территория". Эта книга вышла в свет в 1997 году, именно в том году, когда Украина и Россия подписали так называемое Большое соглашение — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И в этом договоре черным по белому было записано признание нерушимости действующих на тот момент границ и уважение к территориальной целостности обоих государств-подписантов соглашения.

Но, как все понимали, без санкции власти Травников бы не взялся за такую непростую, более того, откровенно скандальную — ввиду подготовки Большого соглашения — тему, как "российский остров Тузла". А в следующем году федеральный телеканал НТВ снял документальный фильм по этой книге. Зачем же россиянам зачесалось отобрать украинскую территорию?

Керчь-Еникальский судоходный канал в Керченском проливе (красным), между Тузлой и материком

Фото: Википедия

Формально они объясняли уже во время кризиса, что таким образом они якобы пытаются защитить берег Таманского полуострова от размывания волнами Черного моря. Но было ясно, что это лишь официальное оправдание.

На самом же деле проблема была в другом. Судоходный Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе, единственное место для прохождения судов, был проложен к западу от Тузлы между островом и Керченским полуостровом. То есть, две трети акватории этого канала контролировала Украина. Финансовым следствием этого контроля было то, что Россия вынуждена была платить Украине за движение судов в свои азовские порты — по некоторым данным, до 15 миллионов долларов ежегодно.

Кроме того, после аннексии Крыма 2014 стало понятно, что события 2003 года — того года, когда Владимир Путин наконец захватил всю полноту власти в России — были лишь предтечей предстоящей агрессии против Украины.

Ход России

29 сентября 2003 года по формальному приказу губернатора Краснодарского края РФ началось строительство плотины к острову Тузла на месте бывшей косы, размытой штормом 1925 года. Технически это было несложно сделать, потому что глубина пролива в этом месте не превышала двух метров.

Момент для "строительства" был выбран не случайно. Украина в тот момент была без Президента (он же — Верховный Главнокомандующий), потому что Леонид Кучма отправился с визитом в Латинскую Америку.

Сюжет программы "Намедни" о войне за Тузлу

Дамбу от станции Тамань насыпали в три смены, строя по 150 метров дамбы в день. При этом, настаивая якобы на исключительно практической проблеме, которую пытались решить строительством плотины, российские власти почему-то начали повторять избитую тему "Тузла — это не остров, а коса". Вернее, российская коса.

Ответ Украины

На следующий день, 30 сентября, на Тузле украинские пограничники выставили усиленный пограничный пост. Также были установлены пограничные знаки, а еще украинская сторона стала возводить инженерные заграждения.

Срочно вернулся из южноамериканской командировки Леонид Кучма. Президент сразу отправился на Тузлу, демонстрируя решимость украинских властей в желании отстоять свою территорию.

Украинский остров Тузла

Фото: УНИАН

Дальше — больше. В Крыму начались военные учения с использованием самолетов-истребителей и оперативно-тактических ракетных комплексов "Точка-У". На Тузлу прибыли бойцы 73-го Морского Центра спецопераций, а также пограничники из Киева. А 15 октября тогдашний глава Госпогранслужбы Николай Литвин заявил, что в случае продления провокаций украинские пограничники получили приказ применять оружие. Позже Леонид Кучма признал, что украинские войска были готовы стрелять по россиянам, если бы те пересекли линию государственной границы.

Победа в Керченском проливе

23 октября, после того, как россияне уперлись в украинские пограничные понтоны — а Киев сделал резкое заявление по поводу возможного военного конфликта, — Россия, поняв, что сломать Украину не вышло, согласилась на уступки. Начались переговоры на уровне премьер-министров обеих стран.

А в декабре того же года переговоры провели и Кучма с Путиным, после чего был подписан договор о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Тогда же на украинском острове Тузла появилась полноценная пограничная застава.

Украинские пограничники на Тузле

Фото: УНИАН

Украина остановила россиян, но впоследствии те по привычке начали заявлять, что статус Тузлы как украинского острова они якобы так и не признали. Впрочем, дальнейшие попытки захватить территорию Украины Кремль не предпринимал — вплоть до февраля 2014 года.