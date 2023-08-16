Як звільнення Криму вплине на хід війни: пояснення ЦСК

Українські захисники з прапором України. Фото: Генштаб

У 2014 році російська збройна агресія розпочалася з анексії Криму. Наразі, повна деокупація півострова означатиме завершення війни.

Таку думку висловили у Центрі стратегічних комунікацій.

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"Російська агресія проти України розпочалася у 2014 році в Криму, тож саме визволення Криму означатиме завершення війни", — кажуть у ЦСК.

На думку експертів, поширення російської агресії стало можливим тому, що світ зневажливо поставився до незаконної анексії Криму.

Тож, Україна має право використовувати "всі конвенційні засоби", щоб захистити свою територіальну цілісність та суверенітет.

"Деокупація Криму поверне на цю територію законність, безпеку, економічні та соціальні перспективи для населення. Лише контроль України над Кримом гарантує безпеку в Азово-Чорноморському регіоні та є передумовою використання всього потенціалу міжнародної кооперації", — підкреслили у ЦСК.

І нагадали, що незабаром, 23 серпня, відбудеться третій саміт Міжнародної Кримської платформи.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни на заправках стрімко зростають. Місцеві жителі намагаються запасатися паливом, через що біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

Також ми писали, що незаконно збудований Кримський міст продовжує працювати після обстрілів, однак неповноцінно. Росіяни терміново посилили його охорону.