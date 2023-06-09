Херсон под водой: как спасают людей и животных

Затопленные дома в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Большая вода прибывает: в Херсоне четвертые сутки подряд идет эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления — более 5,5 метра.

Журналисты Новини.LIVE видели, как происходит эвакуация в Херсоне.

Читайте также:

Вода не отступает

Несмотря на опасность, которая постоянно подстерегает Херсон, большая часть людей до сих пор остается в городе, а некоторые даже в подтопленных домах. Наталью мы встречаем на одной из затопленных улиц, сюда доставляют тех, кто принимает решение покинуть свои квартиры. Женщина признается, пришлось покинуть родные стены, как только вода начала поступать. Но каждый день приходит сюда, чтобы попросить доставить ее домой, привозит хлеб и воду оставшимся в квартирах.

Наталья пытается попасть к себе домой. Фото: Новини.LIVE

"Соседи остались, шесть человек, они на 7-м, 8-м, 9-м этаже, пока еда у них есть, но они пока не хотят эвакуироваться. Они надеются, что вода сойдет и они переждут. Вода не сходит, она прибавляется, если вчера она доходила до первой ступеньки первого этажа, то сегодня она на первом этаже. Затапливает квартиры первых этажей", — рассказывает Наталья, жительница Херсона.

Волонтеры отправляются за людьми. Фото: Новини.LIVE

Люди в лодках, Херсон. Фото: Новини.LIVE

Таких, как Наталья, возле импровизируемого причала прямо посреди улицы здесь довольно много. Одни хотят посмотреть, что стало с их имуществом, другие, чтобы помочь оставшимся.

"У нас там ребята на пятом этаже живут, мы передали воду, приготовили поесть. Сейчас снова поедем приготовим еду и снова привезем ребятам", — говорит Александра, жительница Херсона.

Александра осталась без дома. Фото: Новини.LIVE

Александра тоже помогает волонтерам, чем может. Женщина сдерживает слезы — жизнь снова разделена на "до" и "после". Все, что наживали долгие годы под водой, спасти не удалось.

Некоторые дома затоплены по самую крышу. Фото: Новини.LIVE

"Нас родители забрали, мы у них в частном доме живем, успели уехать. Когда это все началось в девять часов утра, у нас воды была по колено. Ну, а сейчас у меня дома нет, он затоплен весь полностью, ни крыши, ничего нет. Мы не ожидали, что будет настолько плохо, мы вчера на лодке туда плавали, у нас там кот остался, но мы кота не нашли, может, он где-то забился, не знаю... Мы как Атлантида — затонули все, не знаем, как дальше будем", — признается Александра.

Вода продолжает прибывать. Фото: Новини.LIVE

Первый этаж речного вокзала затоплен. Фото: Новини.LIVE

В воде плавает много мусора. Фото: Новини.LIVE

В общей сложности на правобережье Херсонской области подтоплено 20 сел, от водной стихии пострадали более 2500 домов. Еще 68% территории затоплено на левобережье. В настоящее время отключены подстанции электроснабжения, прекращено газоснабжение части абонентов, а также критически упал уровень воды в артскважинах.

Спасение животных

Украинцы из разных городов присоединились к спасательной операции. Везут все необходимое: еду, медикаменты, одежду, лодки, корма для животных и т.д. В настоящее время спасены более 100 собак и 200 кошек. Зооволонтеры констатируют: к сожалению, около 10% животных погибли, еще часть остается на подтопленной территории.

Ирина — зооволонтер в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

"Можно сказать, что 60 процентов работы мы сделали. Очень тяжело работать, где есть закрытые вольеры, закрытые окна, где добраться очень сложно, а так мы сейчас дорабатываем то, что вчера не сделали, но тяжело, очень тяжело", — рассказывает зооволонтер Ирина.

Достаточно большое количество животных остается на острове и в гидропарке. Несмотря на то, что кошки и собаки сгруппировались и ждут помощи, чтобы добраться до них невозможноиз-за большого течения и отсутствия мощных лодок. Зоозащитники пытаются спасти остающихся в зоне досягаемости. Из необходимого сегодня остаются большие переноски, котоловки и поводки.

Волонтерам нужны большие переноски. Фото: Новини.LIVE

"Мы сейчас пытаемся соединить все свои усилия со всех организаций — здесь есть люди из Днепра, Киева, Одессы, Харькова, мы сами из Кривого Рога. Мы объединением усилия — кто-то привез корм, кто-то медицинскую помощь. После осмотра мы распределяем животных по фондам , каждое животное записываем, откуда забрали, и все эти данные выкладываем в чате. Таким образом, хозяин может найти свое животное", — отмечает волонтер.

Если хозяин не появится, животным постараются найти новый дом. Сейчас зоозащитники больше сконцентрированы на спасении четвероногих. Говорить о тех, кому не удалось помочь, достаточно сложно.

Мужчина держит спасенного пса. Фото: Новини.LIVE

"Сложно говорить, поскольку считать их нет возможности, ты приехал, оцениваешь ситуацию, забираешь живых и летишь на берег. Ну 10 процентов погибли из-за того, что хозяева закрыли их, а сами эвакуировались", — говорит Ирина.

Вода достигает второго этажа. Фото: Новини.LIVE

Затопленная улица Херсона. Фото: Новини.LIVE

Спасательные работы будут проводиться до тех пор, пока будут позволять условия. Не стоит забывать и о враге, которому мало тех бед, которые он уже натворил. Чаще всего эвакуацию приходится останавливать из-за очередного обстрела россиян. Сейчас работа направлена и на то, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний и их распространения по территории Херсонщины.