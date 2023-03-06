Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

В российском плену погиб украинский военный

Семья украинского военного, который находился в российском плену, пытается вернуть из оккупированного Донбасса его тело. Николай Самойленко до сих пор находится в списках на обмен как живой, но командир сообщил семье, что парня похоронили в оккупации.

Теперь его брат Александр Самойленко пытается вернуть домой тело, чтобы похоронить военного с почестями. Свою историю боли он эксклюзивно поведал для Новини.LIVE.

Военное спецподразделение КОРД

С самого детства Николай мечтал стать спецназовцем, поэтому готовился морально и физически к предстоящей работе. После школы выучился на полицейского и два года проработал в райотделе.

"После работы он одевал на плечи рюкзак с камнями и бежал 15 км, готовился к сдаче нормативов... Он это делал в любую погоду, в любое время года... И вот наконец-то его мечта сбылась — он вступил в отряд специального назначения КОРД города Мариуполь! В этот момент он был по-настоящему счастлив", — рассказал его брат.

Николай Самойленко

В первый день полномасштабного вторжения оба брата находились в Киеве. Николай провел брату краткий инструктаж, как вести себя в войну, оставил ему некоторые вещи, а сам всеми правдами и неправдами уехал в Мариуполь.

"Обнял меня, улыбнулся и сказал, что все будет хорошо. Как же он тогда ошибался... Второго марта Николай и еще два его товарища, выполняя боевое задание, попали во вражескую засаду и их взяли в плен", — рассказал Александр.

Пребывание в плену

По словам брата, Николай попал в плен, когда сопровождал колонну с гражданскими, которую пытались вывести из Мариуполя. Об этом семье рассказали друзья военного. Затем это подтвердил его командир, с которым связалась семья.

Чтобы узнать состояние брата и увидеть его в списках на обмен, Александр стучал во все двери — обращался в Красный Крест, в СБУ, в координационный штаб, к уполномоченному ВР по делам человека, общались с Ириной Верещук, с Департаментом ГУР. Сегодня мужчина жалуется, что, несмотря на год войны и сотни военнопленных, для их родных никто не создал механизма, как действовать, куда звонить, от кого получать информацию.

"Все нам говорили — не переживайте, он в плену, его вернут, и он в списках есть", — вспомнил брат.

Николай Самойленко

Несколько раз Николай звонил из плена. Сказал, что на него возбудили уголовное дело и обвиняют в участии в террористической группировке. Он находился в донецком СИЗО. Тогда сообщал, что с ним все хорошо — кормят, не бьют.

"Его командир позвонил 28 февраля и сказал, что брат погиб. Уже 1 марта мы вместе с ним приехали к родителям в Донецкую область и рассказали им. Сейчас я в 80 км от Донецка и хочу забрать тело брата", — добавил Александр.

Борьба за тело

Официальной информации со стороны врага о смерти Александра нет. Командир парня узнал это из личных источников и посоветовал семье ждать деоккупации, а затем забирать, вероятно, уже погребенное тело украинского военного.

"Меня этот вариант вообще не устраивает. Я хочу с почестями похоронить родного брата. Он заслуживает быть похороненным на родной земле. Я хочу, чтобы матери было где поплакать, поставить ему памятник. А не так, что он где-то и как-то похоронен", — с отчаянием добавил брат погибшего.