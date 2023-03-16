Китайские компании во время войны поставляли в рф оружие и средства защиты, — СМИ
Китайские компании во время войны передали россии более тысячи винтовок и другого оружия. Одна из них даже связана с правительством страны.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на соответствующие таможенные и торговые данные.
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По информации издания, в течение 2022 года китайские компании передали россии более тысячи штурмовых винтовок и другое оборудование, которое можно было бы использовать в военных целях, включая части беспилотников и бронежилеты.
Интересно, что один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил винтовки CQ-A российской компании "Техкрым", которая сотрудничает с российским государством и армией.
Кроме того, в декабре 2022 россии удалось ввезти более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов. Эти бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них было импортировано непосредственно из Турции, хотя некоторые прибыли через Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, ранее американское издание CNN писало, что российский и китайский ВПК продолжают сотрудничество, несмотря на войну и санкции.