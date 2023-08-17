Страны СНГ и Балтии: военная и гуманитарная помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский с главами парламентов стран Балтии Фото: Офис Президента

Среди мирового сообщества есть ряд стран, для которых российско-украинская война значит больше, чем просто конфликт на политической карте мира — это бывшие республики СССР, страны, которые, по логике Кремля, занимают территорию "исторической России". Кто на чьей стороне в этой войне и как бывшие соседи Советского Союза помогают Украине — в сегодняшнем материале.

К моменту исчезновения с политической карты мира СССР состоял из 15 союзных республик. Три из них непосредственно участвуют в нынешней войне. Это, с одной стороны, Украина, с другой — Россия и подконтрольный ей сателлит, Беларусь. Все остальные 12 стран имеют каждая свою позицию по поводу войны — и действуют соответствующим образом.

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Крупнейшие партнеры Украины

Особую позицию в истории с войной занимает Молдова. Нынешние, проевропейские власти этой страны откровенно признавали, что если бы не Украина, то жертвой российской агрессии стала бы именно Республика Молдова. Кроме того, Молдова с Украиной совместно шагают в направлении Европейского Союза, именно эти две бывшие советские республики получили в июне 2022 года статус кандидатов на вступление в ЕС. Поэтому по вполне понятным и объективным причинам Молдова — по крайней мере, до смены этой власти на старую или новую пророссийскую — находится на украинской стороне.

В отличие от Молдовы, трем бывшим прибалтийским республикам, ныне странам Балтии, российская агрессия напрямую не грозит. Но при этом именно Эстонии, Латвия и Литва являются самыми стойкими партнерами Украины в нынешней геополитической ситуации. Они объявили о поддержке Украины еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. И эта поддержка не ограничилась только заявлениями и политическими призывами в парламентах этих стран.

Еще до начала полномасштабной войны Латвия и Литва начали передавать Вооруженным силам Украины летальное оружие – в частности, в феврале 2022 года они прислали переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Гуманитарная помощь — автомобили, надувные госпитали, теплая одежда для военных, генераторы и т.д. — страны Балтии передавали в течение семи лет между донбасской войной и полномасштабным вторжением.

После начала войны эта помощь только увеличилась — и сейчас именно три балтийских страны оказали наибольший объем помощи в пересчете на ВВП (уже более 1%). В абсолютных цифрах, конечно, это не так много, как предоставили те же США, Великобритания или Германия — но поддержка стран Балтии, как военная, так и политическая, очень важна для Украины.

Эксперт Петр Черник в комментарии для Новини.LIVE заявил, что эта поддержка не исчезнет и после завершения войны. "Это наши абсолютные союзники, с которыми у Украины не будет никаких проблем в будущем", — уверен Черник. И это будет очень важно для будущей евроатлантической интеграции нашей страны, потому что в этом процессе именно страны Балтии и соседняя Польша являются крупнейшими и активнейшими адвокатами Украины.

Южный Кавказ: одни из трех

Один из самых сложных в геополитическом плане регионов экс-СССР — это Южный Кавказ (в советской традиции эти три страны региона называли "республиками Закавказья"). Из этого трио сейчас только Азербайджан открыто поддерживает Украину. Причем не только гуманитарной помощью, но и оружием. В частности, в феврале этого года азербайджанская армия передала украинским коллегам 120-мм минометы 40M11 HE-frag. Кроме того, Баку помогал Киеву в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов осенью-зимой 2022 года.

Причин для такой поддержки Украины у Азербайджана, отметил Петр Черник, несколько. Во-первых, Азербайджан — часть тюркского мира, где сейчас, из-за позиции главной страны этого региона, Турции, усилилась идея пантюркизма. Для этой идеи Россия является очевидным соперником. Поэтому Азербайджан является партнером Украины уже по основополагающим причинам, которые вряд ли можно изменить без каких-либо кардинальных изменений в самой кавказской стране (чего пока не наблюдается).

Есть еще один фактор, который называется "Нагорный Карабах". Азербайджан пытается относить свою территориальную целостность, то есть вернуть под свой контроль карабахскую автономию, населенную армянами. А на стороне Армении в этом конфликте выступает Россия формально как "миротворцы". Поэтому ослабление РФ в результате поражения в Украине является очевидным плюсом для Азербайджана.

А для другой страны Южного Кавказа, другого участника карабахского конфликта — Армении — поражение России может стать роковым. Речь идет как минимум о потере контроля над Арцахом (так Нагорный Карабах называют в Армении). Потому Ереван и не поддерживает в нынешней войне Киев. Кроме того, есть и вполне официальные причины — эта страна входит в пророссийские Евразийский экономический союз и Организацию договора о коллективной безопасности. И хотя сами армяне недовольны тем, как Россия (не) защищала их во Второй карабахской войне, выходить из этих организаций они не планируют.

Третья страна региона, Грузия, ни в какие пророссийские надгосударственные структуры не входит, но там ситуация откровенно антиукраинская из-за фактического руководителя и владельца страны, бизнесмена Бидзины Иванишвили. Из-за его и его партии "Грузинская мечта" позиции эта страна не смогла получить статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой — напротив, Грузия открыла границы для россиян и российского бизнеса, позволив, в частности, прямое авиасообщение.

Поэтому Армения и Грузия, выдерживая нейтралитет и не признавая аннексии украинских регионов, фактически находятся на стороне России. И ожидать какой-либо помощи от этих стран Украине не стоит.

Центральная Азия — она за кого?

Пять бывших среднеазиатских республик являются самыми отдаленными от Украины — как в географическом, так и геополитическом плане. Поэтому ожидать какой-то серьезной помощи и поддержки, подчеркнул Петр Черник, здесь не стоит.

Впрочем, по меньшей мере, Казахстан и Узбекистан направляли в Украину гуманитарную помощь, а также отказались признавать аннексию Россией украинских регионов (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге прямо в лицо Владимиру Путину). Эти шаги при общей нейтральности центральноазиатских стран являются свидетельством четкой проукраинской позиции. Впрочем, как минимум у одной из пяти стран региона в этом вопросе есть свои прагматические интересы.

Речь о Казахстане. В северных регионах которого есть большое российское меньшинство. Настолько велико, что имперское мировоззрение РФ относительно этого населения вполне однозначно — "это наша территория, поэтому надо ее вернуть". Для Токаева признать Крым, Донбасс и две южные области Украины частью России — это фактически подарить часть Казахстана Российской Федерации.

Более того, подчеркнул Петр Черник, если бы России удалось победить в Украине, вернуть нашу страну под свой контроль — вопрос возвращения Казахстана стал бы только вопросом времени. Так что Астана должна однозначно и безоговорочно болеть за Украину. Но, по крайней мере, публично это не афишируется. Возможно, это связано еще и с влиянием в регионе Китая, фактически стоящем на стороне России в нынешней войне.

Итак, откровенно пророссийскую позицию среди стран бывших республик СССР занимает сейчас только зависимая от страны-агрессора Беларусь. В то время как о своей проукраинской позиции заявили не только три страны Балтии, поставляющие Силам обороны Украины западное вооружение. Таким образом, можно сказать, что в целом постсоветское пространство сейчас более благосклонно к Украине, чем к России. Это если говорить даже о политических элитах и власти — потому что, скажем, в Грузии, несмотря на пророссийские власти, большое количество населения поддерживает именно Украину.