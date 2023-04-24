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Що можна буде вважати завершенням російсько-української війни: пояснення Буданова

24 квітня 2023 09:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що можна буде вважати завершенням російсько-української війни: пояснення Буданова
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото:"РБК-Україна"/Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна зможе завершити війну лише повним звільненням усіх своїх територій. Навіть деокупація Криму без звільнення Донецької і Луганської областей не означатиме завершення війни.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Яким буде завершення війни

За словами Кирила Буданова, війна в Україні не може завершитися раніше повернення усіх територій.

"Завершити цю війну можна лише одним шляхом — це повернення кордонів у будь-якій формі, але меж наших зразка 1991-го року", — наголосив головний український розвідник.

Нічого не можна залишати Росії

Буданов запевнив, що навіть звільнення Криму без деокупації Донбасу не означатиме кінець російсько-української війни.

"Якщо Крим буде останнім забрано — це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні — то це не фінал", — зазначив керівник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни зазначили, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.

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