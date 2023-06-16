Как одолеть оборону россиян

Батарея РСЗО "Град" производит залп. Фото: Wikipedia commons

Украинское время возмездия россиянам за вторжение медленно, но уверенно набирает обороты. Вооруженные силы атакуют врага в нескольких направлениях и уже освободили от присутствия агрессора около десятка населенных пунктов. В то же время следует признать: оккупанты за год пребывания на наших территориях времени не теряли и настроили немало укрепрайонов и линий обороны с многочисленными минными полями.

Что это за "крепости" и как их нашим воинам-освободителям их одолеть, разбиралось Новости.LIVE.

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Каток наступления тронулся

Согласно исследованиям аналитиков Института изучения войны, украинские Вооруженные силы развивают свое контрнаступление сразу, как минимум, на трех направлениях фронта, включая Бахмутское и Запорожское. На них украинским воинам удалось сместить врага от 200 метров до полутора и более километров.

Украинские танкисты на марше. Фото: Reuters

В частности, жесткие боевые действия шли на западе Донецкой области, в районе Макаровки, и на западе Запорожской области, под Ореховым.

Потери

Понятно, что ни один из боев, по крайне редкому случаю, не может не происходить без потерь. Особенно это касается стороны, ведущей наступление. При этом ни один из участников вооруженного противостояния никогда не раскроет правдивые цифры своих потерь. По меньшей мере, до окончания войны.

В Министерстве обороны Украины уверяют, что украинская армия несет в разы меньшие потери по сравнению с армией противника, который намеренно распространяет ложные данные, чтобы деморализовать украинцев.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя, но в целом на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь", — заявила украинским СМИ заместитель министра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото: Telegram Маляр

По ее словам, соотношение безвозвратных потерь по двум оперативно-стратегическим группировкам украинских войск, задействованным на сегодняшний день в наступлении, на протяжении прошлой недели в разы уступали аналогичным со стороны врага.

В частности, как отметила представитель МОУ, в зоне ответственности ОСУ "Хортица" у врага погибших в 8,73 раза больше показателей ВСУ, в ОСУ "Таврия" — у россиян погибло в 5,3 раза больше, чем у украинцев.

Враг атакует с неба

Между тем, в украинском оборонном ведомстве признают, что враг стал активнее в небе, что создает украинским Силам обороны определенные проблемы.

Многоцелевой русский истребитель Су-35. Фото: РосСМИ

"Эту тактику авиаударов россиян можно было бы сделать невозможным за счет передачи нам самолетов F-16. О чем украинская сторона сообщала (партнеров, — Ред.). Поскольку фактически при наступлении говорится о лобовом характере атак и штурмах трех линий укреплений", — анализирует ситуацию военный эксперт Дмитрий Снегирев.

При этом он упрекнул наших западных партнеров, которые в свое время убеждали, что достаточно дать ВСУ средства ПВО в том числе — малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления.

А практика показала, обратил внимание Снегирев, что это было ошибочное видение ситуации, и мы, к сожалению, стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на момент проведения контрнаступательных операций.

Поэтому, по убеждению эксперта, без поддержки авиации подразделениям армии-освободительницы продвигаться будет тяжело.

Три линии окопов

Военные не зря говорят, что не стоит недооценивать врага. Россияне за время своего нахождения выстраивали на захваченных территориях по три линии обороны, а на отдельных участках и по четыре. Это достаточно серьезные укрепленные рубежи, которые украинским воинам придется брать.

Как отмечает Снегирев, система этих укреплений имеет комбинированную структуру.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.

Первая линия обороны, как правило, состоит из сети взводных опорных пунктов, выполняющих в основном наблюдательно-заградительные функции для подготовки к дальнейшему вступлению в действие второй линии обороны.

А эта самая вторая линия уже более серьезная.

Ее, объясняет Снегирев, еще сами россияне называют "линия Фаберже". Она насыщена заграждениями типа "зубов дракона". А — главное — минными полями.

Минные заграждения там очень серьезные. Причем больше всего их наблюдается на Запорожском направлении.

Сеть российских окопов. Фото: РосСМИ

Поэтому на определенный момент затормозилось продвижение нашей техники. Главная задача таких остановок для врага состоит в том, чтобы дать возможность отработать по целям артиллерии и авиации. Речь не идет о том, что эти заграждения не проходимы. Это просто делает невозможным быстрый прорыв.

Ну, а вслед за этими укреплениями уже идут фундаментально подготовленные позиции, которые "закатаны" в бетон: ДОТы и другие огневые оборонительные инженерные сооружения.

"Ведь год времени у них был для того, чтобы тщательно подготовиться", — констатировал собеседник.

Разведка боем

Учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления.

"Мы фактически работаем ротными подразделениями по нескольким направлениям. Это займет некоторое время и то, что сейчас происходит, это еще не контрнаступление, а разведка боем", — уверяет Снегирев.

В этой так называемой разведке мы пытаемся нащупать места для возможного прорыва, создать плацдармы, а там все будет зависеть от характера оборонных позиций оккупантов: будем ли мы расширять плацдарм в стороны или прорываться на оперативную глубину в 20-40 километров и все остальное.

Запасы врага нужно жечь

Стоит отметить, что с момента предоставления Украине Storm shаdow ее Вооруженные силы изменили свою тактику нанесения ударов по тыловым запасам противника. Теперь акцент переносился на ликвидацию оперативных резервов. То есть это резервы, которые находятся у врага за спиной на расстоянии до ста и более километров, которые они берегут и которые у них в определенной степени существуют в ограниченном количестве.

Горит нефтебаза под Краснодаром. Фото: РосСМИ

Эти резервы, кстати, построены и расположены тоже в несколько эшелонов.

"Однако дальность поражения британских ракет позволяет достаточно эффективно нивелировать эту ситуацию", — заверил военный аналитик.

Успех определит инженерная техника

В то же время, стоит обратить внимание на то, что во время контрнаступления украинским Силам обороны придется ликвидировать множество минных заграждений разного типа, преодолевать природные ландшафтные и водные препятствия.

А в этом главная роль будет отводиться выстроенной системе работы разнообразной инженерной техники: машинам разграждения, наведения понтонно-мостовых переправ и т.д. Эта техника частично была в запасе ВСУ, часть нам передали союзники.

"Именно инженерная техника будет играть основную роль. Среди нее — довольно неплохие машины УР-77. Они есть у нас на вооружении для разминирования минных полей", — подтвердил военный эксперт.

Так что маховик контрнаступления ВСУ понемногу раскручивается. Не стоит ожидать, что он будет скорым. А то, что действенным — точно.