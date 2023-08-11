Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Лучше Javellin. Не поздно ли Украина увеличивает производство "Стугни-П" arrow

Лучше Javellin. Не поздно ли Украина увеличивает производство "Стугни-П"

11 августа 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
ПТРК Стугна, преимущества над Javelin, увеличение производства
Украинский ПТРК "Стугна-П". Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" уже стал легендой российско-украинской войны. Именно из этого оружия был уничтожен первый на территории Киевской области российский танк. Но не поздно ли отечественный военно-промышленный комплекс увеличивает темпы выпуска этого вида оружия — поговорим в сегодняшнем материале.

Легендарная "Стугна-П": плюсы и минусы

О противотанковом ракетном комплексе "Стугна-П" широкие массы украинского общества узнали уже после начала полномасштабной российско-украинской войны. Тогда, в начале вторжения, именно из этого отечественного оружия был подбит первый на территории Киевской области российский танк. Поэтому "Стугна" даже попала в Национальный военно-исторический музей Украины.

Читайте также:

Но главное в этом виде оружия, разработанного в Украине, была не эта пафосная история, а то, что "Стугни" уничтожали бронетехнику страны-агрессора наравне с американскими Javelin и шведско-британскими NLAW. Причем во многих аспектах украинские ПТРК ничем не уступают, а даже превышают западные образцы. Так, максимальная огневая дальность "Стугни-П" достигает 4,5 км, тогда как у Javelin — всего до 3 километров.

Впрочем, у американской техники есть свои преимущества. Так, украинская "Стугна-П" работает с лазерной наводкой на цель, когда ракету по сути нужно вести на цель все время к попаданию — а ПТРК Javelin работают по принципу "выстрелил и забыл", то есть после того, как система наведения ракеты захватывает цель, оператор комплекса может сосредоточиться на следующей цели.

Кроме того, "Джавелины" умеют делать "горку", перед целью взлетая вверх и попадая не в лоб танка, где броня обычно самая мощная, а ударяя сверху, что оканчивалось для вражеской техники даже отрывом башни с соответствующими последствиями для всего экипажа.

Зачем украинцам свое оружие

Впрочем, несмотря на преимущества западной техники, Вооруженным силам Украины нужны и отечественные образцы. Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко, к которому Новин.LIVE обратились за комментарием, отметил, что украинское оружие предоставляет очень важное преимущество в условиях контрнаступления и освобождения своей территории, а также потенциального завершения войны.

Это преимущество — независимость от западных партнеров. При том, что Запад усиленно помогает украинской армии с вооружением, ВСУ получают определенные ограничения использования — в частности, страны НАТО не хотят, чтобы их военная техника, их ракеты и снаряды били по территории Российской Федерации, чтобы не спровоцировать военный конфликт с РФ. К этому можно относиться по-разному, но такое требование есть, и мы к нему должны прислушиваться.

А раньше западные страны не хотели даже передавать Украине оружие, потому что считалось, что сам этот факт повлияет на Россию настолько, что она начнет войну и против них самих. Как показали 1,5 года полномасштабной войны, эти опасения оказались напрасными — но они есть, и с ними невозможно не считаться.

Для оружия, которое произведено в Украине, никаких ограничений нет и не может быть. Не случайно те ракетные удары, которые были нанесены по территории России, в частности, по Таганрогу — даже Россия это признала, — оказались делом "рук" старых советских комплексов С-200, которые в Украине успешно модернизировали и осовременили.

Поэтому нужны и собственные дроны, и украинские ПТРК, и отечественная артиллерия и бронетехника, и изготовленные на наших заводах системы противовоздушной обороны. Максимальная независимость в вопросе наличия и использования оружия — один из ключевых факторов успеха в войне. Просто представьте себе, что всю ту технику, которую Силы обороны Украины имеют сейчас, они имели бы в начале вторжения. Насколько иначе развивалась бы война…

Не поздно ли активизировались со "Стугною-П"

К написанию этой статьи нас подтолкнуло заявление министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. Он заявил, что в июле 2023 года украинский ВПК выпустил в четыре раза больше ПТРК "Стугна-П", чем в январе — и темпы эти промышленность не планирует снижать.

Этот шаг однозначно верен, но его нужно было сделать не сейчас, а несколько (если не "много") лет назад. Игорь Романенко отметил, комментируя это событие, что Украина опоздала не только со "Стугною", но и вообще с работой над собственным комплексом безопасности.

Именно этот, мягко охарактеризованный Романенко (который с 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ) как "пацифистский", подход политического руководства Украины в период до 2014 года и обернулся теми проблемами, которые мы пытаемся исправить до сих пор.

"Стугну", как и дроны, как и другую военную технику ("Богданы", "Сапсаны"), украинский военно-промышленный комплекс должен был начать выпускать еще до начала российско-украинской войны. Тогда бы Вооруженные силы не зависели настолько сильно от западного общественного мнения, которое в перспективе может измениться откровенно антиукраинским — что обернется проблемами со снабжением необходимого для качественного сопротивления агрессору оружия. И тогда Украина останется с российскими оккупантами один на один. Именно в этот момент мы вспомним об опоздании (или вообще отказе) с развитием собственных военных проектов. В частности, и легендарной "Стугни-П", защитившей Киев весной 2022 года.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз