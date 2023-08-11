ПТРК Стугна, преимущества над Javelin, увеличение производства

Украинский ПТРК "Стугна-П". Фото: "АрмияInform"

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" уже стал легендой российско-украинской войны. Именно из этого оружия был уничтожен первый на территории Киевской области российский танк. Но не поздно ли отечественный военно-промышленный комплекс увеличивает темпы выпуска этого вида оружия — поговорим в сегодняшнем материале.

Легендарная "Стугна-П": плюсы и минусы

О противотанковом ракетном комплексе "Стугна-П" широкие массы украинского общества узнали уже после начала полномасштабной российско-украинской войны. Тогда, в начале вторжения, именно из этого отечественного оружия был подбит первый на территории Киевской области российский танк. Поэтому "Стугна" даже попала в Национальный военно-исторический музей Украины.

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Но главное в этом виде оружия, разработанного в Украине, была не эта пафосная история, а то, что "Стугни" уничтожали бронетехнику страны-агрессора наравне с американскими Javelin и шведско-британскими NLAW. Причем во многих аспектах украинские ПТРК ничем не уступают, а даже превышают западные образцы. Так, максимальная огневая дальность "Стугни-П" достигает 4,5 км, тогда как у Javelin — всего до 3 километров.

Впрочем, у американской техники есть свои преимущества. Так, украинская "Стугна-П" работает с лазерной наводкой на цель, когда ракету по сути нужно вести на цель все время к попаданию — а ПТРК Javelin работают по принципу "выстрелил и забыл", то есть после того, как система наведения ракеты захватывает цель, оператор комплекса может сосредоточиться на следующей цели.

Кроме того, "Джавелины" умеют делать "горку", перед целью взлетая вверх и попадая не в лоб танка, где броня обычно самая мощная, а ударяя сверху, что оканчивалось для вражеской техники даже отрывом башни с соответствующими последствиями для всего экипажа.

Зачем украинцам свое оружие

Впрочем, несмотря на преимущества западной техники, Вооруженным силам Украины нужны и отечественные образцы. Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко, к которому Новин.LIVE обратились за комментарием, отметил, что украинское оружие предоставляет очень важное преимущество в условиях контрнаступления и освобождения своей территории, а также потенциального завершения войны.

Это преимущество — независимость от западных партнеров. При том, что Запад усиленно помогает украинской армии с вооружением, ВСУ получают определенные ограничения использования — в частности, страны НАТО не хотят, чтобы их военная техника, их ракеты и снаряды били по территории Российской Федерации, чтобы не спровоцировать военный конфликт с РФ. К этому можно относиться по-разному, но такое требование есть, и мы к нему должны прислушиваться.

А раньше западные страны не хотели даже передавать Украине оружие, потому что считалось, что сам этот факт повлияет на Россию настолько, что она начнет войну и против них самих. Как показали 1,5 года полномасштабной войны, эти опасения оказались напрасными — но они есть, и с ними невозможно не считаться.

Для оружия, которое произведено в Украине, никаких ограничений нет и не может быть. Не случайно те ракетные удары, которые были нанесены по территории России, в частности, по Таганрогу — даже Россия это признала, — оказались делом "рук" старых советских комплексов С-200, которые в Украине успешно модернизировали и осовременили.

Поэтому нужны и собственные дроны, и украинские ПТРК, и отечественная артиллерия и бронетехника, и изготовленные на наших заводах системы противовоздушной обороны. Максимальная независимость в вопросе наличия и использования оружия — один из ключевых факторов успеха в войне. Просто представьте себе, что всю ту технику, которую Силы обороны Украины имеют сейчас, они имели бы в начале вторжения. Насколько иначе развивалась бы война…

Не поздно ли активизировались со "Стугною-П"

К написанию этой статьи нас подтолкнуло заявление министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. Он заявил, что в июле 2023 года украинский ВПК выпустил в четыре раза больше ПТРК "Стугна-П", чем в январе — и темпы эти промышленность не планирует снижать.

Этот шаг однозначно верен, но его нужно было сделать не сейчас, а несколько (если не "много") лет назад. Игорь Романенко отметил, комментируя это событие, что Украина опоздала не только со "Стугною", но и вообще с работой над собственным комплексом безопасности.

Именно этот, мягко охарактеризованный Романенко (который с 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ) как "пацифистский", подход политического руководства Украины в период до 2014 года и обернулся теми проблемами, которые мы пытаемся исправить до сих пор.

"Стугну", как и дроны, как и другую военную технику ("Богданы", "Сапсаны"), украинский военно-промышленный комплекс должен был начать выпускать еще до начала российско-украинской войны. Тогда бы Вооруженные силы не зависели настолько сильно от западного общественного мнения, которое в перспективе может измениться откровенно антиукраинским — что обернется проблемами со снабжением необходимого для качественного сопротивления агрессору оружия. И тогда Украина останется с российскими оккупантами один на один. Именно в этот момент мы вспомним об опоздании (или вообще отказе) с развитием собственных военных проектов. В частности, и легендарной "Стугни-П", защитившей Киев весной 2022 года.