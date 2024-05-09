История помощи США, закон о ленд-лизе, срок действия, детали

Президент США Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины. Фото: Twitter президента США

Соединенные Штаты Америки — один из важнейших западных партнеров Украины. Американская помощь ВСУ начала поступать еще до начала полномасштабной войны, а вскоре после российского вторжения в Конгрессе проголосовали за ленд-лиз для Украины. Что за механизм, зачем его вытащили со времен Второй мировой войны и почему он так и не заработал – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Эхо Второй мировой

Те, кто пытаются убедить украинцев, что Запад не помогает нашему государству, бросил его на произвол судьбы в войне с российским агрессором — случайно или намеренно забывают, что главные западные партнеры Украины начали процесс поставки оружия еще до начала полномасштабного вторжения. В частности, только Соединенные Штаты Америки отправили в январе-феврале 2022 более 10 военно-транспортных самолетов с разнообразным вооружением.

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После того, как Россия развязала против Украины полномасштабную войну, процесс военно-технической поддержки нашего государства со стороны Запада ускорился. После первой недели, когда Украина, несмотря на весь западный скептицизм, выстояла, в Вашингтоне начали принимать решения о полноценных пакетах военной помощи. А впоследствии в повестке дня появился подзабытый термин "ленд-лиз".

Это слово вошло в украинский язык во время Второй мировой войны, когда западные партнеры — прежде всего, конечно же, Соединенные Штаты Америки — начали поставлять Советскому Союзу (в составе которого тогда находилась практически вся этническая украинская территория) большое количество оружия, боеприпасов и техники. И вот в XXI веке США снова вынуждены были прибегнуть к этой же процедуре.

Ленд-лиз — это когда нужно платить, но не за все

Что же такое ленд-лиз? Сам термин как таковой возник сложением двух слов — lend (одалживать) и lease (арендовать). Суть этого механизма, примененного во времена Второй мировой войны заключалась в том, что вся военная помощь передавалась партнерам на простых условиях — используете все, что мы вам предоставляем, а оплачиваете только то, что останется у вас в руках по завершении войны, при этом вы захотите его оставить себе совсем.

Другой стороной ленд-лиза является механизм оказания помощи. Обычно этот процесс контролирует Конгресс, то есть каждый раз необходимо собирать соответствующее количество голосов для передачи нового пакета помощи. Собственно, Украина через это проходит в течение всего времени полномасштабной войны.

А закон о ленд-лизе позволяет делать это в обход различных бюрократических процедур, в том числе и голосования в федеральном парламенте. То есть, процесс передачи оружия и боеприпасов таким образом ускоряется.

День победы Байдена

В первый раз о механизме ленд-лиза для Украины заговорили еще до российского вторжения. В январе 2022 года три сенатора и один сенатор, поровну от Республиканской (Джон Корнин и Роджер Викер) и Демократической (Бенджамин Кардин и Джин Шахин) партий, создали соответствующий законопроект. Официальное название его Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, то есть Закон о ленд-лизе для обороны демократии Украиной от 2022 года.

6 апреля этот акт единогласно проголосовал в Сенате. А 28 апреля 417 членов Палаты представителей (против проголосовавших только 10 конгрессменов) окончательно утвердили механизм ленд-лиза для Украины. Далее документ попал в руки президента США Джо Байдена, сделавшего из этого красивый пропагандистский жест.

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая — в тот день, когда на постсоветском пространстве отмечался День победы над Великогерманским рейхом. Намек был более чем прозрачный — помогли партнерам в борьбе с немецкими агрессорами, поможем и в борьбе с российскими.

Почему ленд-лиз так и не был использован

Но почему же ленд-лиз так никогда и не заработал? Здесь следует отметить два основных пункта. Во-первых, этот закон имел четко определенный срок — один год. Точнее один финансовый (фискальный) год, который в Соединенных Штатах традиционно начинается в октябре. Поэтому фактически этот закон должен функционировать с октября 2022-го по сентябрь 2023 года. Дальше он просто утратил силу.

В августе 2023 года послыня Украины в США Оксана Маркарова говорила о том, что наше государство будет настаивать на продолжении действия ленд-лиза еще по крайней мере на один год. Впрочем, это решение так и не было принято — прежде всего потому, что в нижней палате Конгресса началась спикериада, которая переросла в затягивание процесса принятия большого пакета помощи Украине — поэтому голосование за продление ленд-лиза вполне очевидно было бы провалено или даже не вынесено на голосование в Палате представителей, где большинство и тогда было, до сих пор является республиканским.

Второй же пункт напрямую связан с 60-миллиардным пакетом помощи. Собственно, со всей американской помощью Украине. Дело в том, что ленд-лиз, несмотря на все его преимущества, все же предусматривал определенные финансовые затраты для нашего государства. В то время как традиционным путем, через голосование в Конгрессе и другие бюрократические процедуры, Силы обороны Украины получали всю технику, все оружие, все боеприпасы бесплатно.

Запасной вариант, который не пришлось применять

И получали — к осени 2023-го, когда и завершился срок действия Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 — довольно оперативно. То есть в задействовании механизма ленд-лиза просто не было нужды. Украина получала все бесплатно и очень быстро. А потом, когда началась предвыборная политическая борьба между Байденом и Трампом, продолжение действия лендлизного закона уже было нереальным.

Резюмируя, скажем коротко. Ленд-лиз был запасным вариантом, введенным демократами и той частью республиканцев, которая не зависит от прихотей Дональда Трампа — на тот случай, если бы Палата представителей начала блокировать помощь Украине. Но этого не случилось. Не в последнюю очередь — из-за зверств, которые мир увидел в освобожденных Буче, Ирпене и других городах и селах Киевской области.

Ленд-лиз должен стать спасением для нашего государства в случае откровенно антиукраинских действий радикальной части Республиканской партии. Но до этого дошло тогда, когда закон об этой схеме помощи Украине утратил силу. Именно поэтому его так и не использовали. Сначала в нем не было нужды, а дальше его уже невозможно было продолжить.