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Лякають бандерівцями і терористичними загрозами: як росія маніпулює війною в Україні

4 февраля 2023 07:45
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Як і для чого росія представляє війну в Україні — деталі
Володимир путін
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Російські чиновники продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій. Окрім того, чиновники рф тримають населення в напрузі через так звані можливі "терористичні загрози". 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).  

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Брянська і Курська області оголосили 3 лютого, що вони продовжують "жовтий" рівень терористичної загрози на невизначений термін "у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони та оборони російської території".

На думку військових аналітиків, чиновники цих областей, ймовірно, використають новий режим "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів з метою придушення "внутрішнього інакомислення", частково для представлення війни в Україні як такої, що безпосередньо загрожує внутрішній безпеці росії, щоб забезпечити подальшу підтримку "російським операціям".

Цензура у рф

Президент росії володимир путін підтримує критичні націоналістичні настрої блогерів. А опозиційні ЗМІ, які прямо протистоять путінському режиму чи цілям, зокрема, антивоєнні голоси, путін, ймовірно, прагне придушити. 

"Путін цензурував кілька великих опозиційних ЗМІ наприкінці січня 2023 року, як раніше повідомляв ISW. Путін, ймовірно, прагне придушити опозиційні ЗМІ, які прямо протистоять путінському режиму або цілям, у тому числі антивоєнні голоси, підтримуючи при цьому такі голоси, як націоналістичні блогери, які підтримують режим путіна та війну, навіть коли мілілогери критикують режим за погане виконання військових завдань. вони вважають недостатнім", — йдеться у повідомленні ISW. 

Нагадаємо, відомі російські військові блогери все частіше критикують владу рф за невдачі на фронті. Зокрема, міноборони звинувачують у великих втратах серед особового складу армії рф.

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