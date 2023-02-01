Блогеры рф все чаще критикуют минобороны за неудачи на фронте, — ISW

Такие заявления негативно влияют на уровень доверия россиян к минобороны

Известные российские военные блоггеры все чаще критикуют власть россии за неудачи на фронте. В частности, минобороны обвиняют в больших потерях среди личного состава армии рф.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Так, в эфире одного из российских государственных телеканалов военный блогер заявил, что воздушно-десантные войска россии потеряли в Украине почти 50% личного состава. В ISW отмечают, что такое публичное обнародование этих данных значительно подрывает усилия министерства обороны рф, которое каждый раз подчеркивающее "минимальные потери".

Чтобы взять таких блогеров под собственный контроль, кремль даже предложил некоторым из них платформы на российских государственных вещателях.

"Усилия кремля привлечь выбранную группу милбогеров, предоставив им больше публичных и повышенных платформ, могут дать обратный результат, поскольку милбогеры могут воспользоваться возможностью обратиться к российскому ультранационалистическому сообществу, которое все больше критикует ведение войны кремлем", — отмечают аналитики Института.

Напомним, ранее в ISW писали о том, как финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин борется за политическое влияние в россии с экс-главарем боевиков Игорем Гиркиным.

Как отмечают аналитики ISW, недавний конфликт между Пригожиным и Гиркиным раскрывает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в рф. Мол, эти две персоны критикуют кремлевского диктатора владимира путина и борются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны.