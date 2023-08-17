Мобилизация в Украине — кто может получить бронь с 1 сентября и какие изменения

Мобилизация в Украине с 1 сентября: кто может получить бронь и какие изменения
Общая мобилизация и военное положение будут продолжаться в Украине до 15 ноября, поэтому военнообязанных граждан, не имеющих отсрочки, и в дальнейшем будут призывать на военную службу. В то же время есть категории мужчин, которые могут быть забронированы предприятиями, организациями и учреждениями.
Рассказываем, кто и при каких условиях получает право на бронирование с 1 сентября и есть ли какие-либо изменения.
Бронирование работников в Украине — что говорит закон
Бронирование военнообязанных осуществляется в мирное и военное время для обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.
Этот вопрос регулируется ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.
27 января 2023 Кабинет Министров Украины принял порядок №76 о "Некоторых вопросах реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации". Порядок предусматривает обновление процедуры бронирования военнообязанных и полностью изменяет предварительную процедуру по постановлению №194.
Также постановление Кабмина №400 от 28 апреля 2023 г. определяет четкие сроки этапов процедуры и предусматривает, что бронирование можно будет оформить в течение 25 дней.
Кому разрешено бронировать работников
Согласно вышеуказанному приказу № 952, бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечение деятельности чего-либо, занимающегося обороной.
Чтобы работник мог быть забронированным, необходимо, чтобы предприятие отвечало следующим требованиям:
- поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;
- реализация государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;
- финансовая государственная поддержка в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;
- выполнение работ или предоставление услуг для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;
- нахождение в сфере управления Минэкономики и выполнения государственных заказов;
- осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики.
Также в соответствии с постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года предприятия, организации и учреждения должны соответствовать трем из семи критериев:
- общая сумма уплаченных налогов и других сборов, превышающая 1,5 млн. евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн. евро);
- стратегическое значение для экономики и безопасности страны (определяет постановление КМУ от 4 марта 2015 г. № 83);
- удовлетворение потребностей территориального общества, в котором находится предприятие;
- отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);
- размер заработной платы, не пересекающий минимальный предел среднего оклада по региону;
- резидентство в Дія.Сіті (юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком и предоставляющее одну или несколько ІТ-услуг).
В то же время, коммунальным предприятиям, информационным телеканалам, учреждениям в сферах культуры, здоровья, образования и науки и социальной сферы достаточно соответствовать двум критериям из вышеуказанных.
Также Кабмин разрешил организациям ветеринарной медицины и казенным предприятиям пробирного контроля отвечать двум критериям, а не трем.
Отдельное исключительное право бронирования работников установлено для органов власти, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ.
Какие военнообязанные подлежат бронированию
Согласно украинскому законодательству, бронированию подлежат работающие военнообязанные:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Сколько длится бронирование для украинцев с 1 сентября
Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать таких сроков:
- срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- шесть месяцев — для работающих военнообязанных:
- На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
- На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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