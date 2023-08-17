Мобилизация в Украине — кто может получить бронь с 1 сентября и какие изменения

Бронирование работников от мобилизации в Украине. Фото: Новини.LIVE

Общая мобилизация и военное положение будут продолжаться в Украине до 15 ноября, поэтому военнообязанных граждан, не имеющих отсрочки, и в дальнейшем будут призывать на военную службу. В то же время есть категории мужчин, которые могут быть забронированы предприятиями, организациями и учреждениями.

Рассказываем, кто и при каких условиях получает право на бронирование с 1 сентября и есть ли какие-либо изменения.

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Бронирование военнообязанных осуществляется в мирное и военное время для обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Этот вопрос регулируется ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.

27 января 2023 Кабинет Министров Украины принял порядок №76 о "Некоторых вопросах реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации". Порядок предусматривает обновление процедуры бронирования военнообязанных и полностью изменяет предварительную процедуру по постановлению №194.

Также постановление Кабмина №400 от 28 апреля 2023 г. определяет четкие сроки этапов процедуры и предусматривает, что бронирование можно будет оформить в течение 25 дней.

Бронирование работников в Украине. Фото: freepik.com

Кому разрешено бронировать работников

Согласно вышеуказанному приказу № 952, бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечение деятельности чего-либо, занимающегося обороной.

Чтобы работник мог быть забронированным, необходимо, чтобы предприятие отвечало следующим требованиям:

поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

реализация государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

финансовая государственная поддержка в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполнение работ или предоставление услуг для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

нахождение в сфере управления Минэкономики и выполнения государственных заказов;

осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики.

Также в соответствии с постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года предприятия, организации и учреждения должны соответствовать трем из семи критериев:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов, превышающая 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн. евро);

стратегическое значение для экономики и безопасности страны (определяет постановление КМУ от 4 марта 2015 г. № 83);

удовлетворение потребностей территориального общества, в котором находится предприятие;

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

размер заработной платы, не пересекающий минимальный предел среднего оклада по региону;

резидентство в Дія.Сіті (юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком и предоставляющее одну или несколько ІТ-услуг).

В то же время, коммунальным предприятиям, информационным телеканалам, учреждениям в сферах культуры, здоровья, образования и науки и социальной сферы достаточно соответствовать двум критериям из вышеуказанных.

Также Кабмин разрешил организациям ветеринарной медицины и казенным предприятиям пробирного контроля отвечать двум критериям, а не трем.

Отдельное исключительное право бронирования работников установлено для органов власти, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ.

Мобилизация в Украине. Фото: Facebook/ТЦК и СП

Какие военнообязанные подлежат бронированию

Согласно украинскому законодательству, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сколько длится бронирование для украинцев с 1 сентября

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для работающих военнообязанных:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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