Як мобілізують підприємців в Україні — особливості та нюанси

Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: google.com

В Україні вже сімнадцятий місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призивають на військову службу військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Виключенням не є й фізичні особи-підприємці. ФОПи йдуть до українського війська як добровільно, підписуючи контракт, так і підпадають під звичайну мобілізацію.

Проте призов в армію цієї категорії громадян має свої важливі особливості та нюанси, про які слід знати. Про це пише Сhas.News.

Читайте також:

Чи можуть ФОП отримати бронь від мобілізації

Наразі підприємці не включені до переліку категорій громадян, які можуть отримати бронь. Також ФОП не можуть забронювати своїх працівників.

Проте варто зазначити, що влада працює над цим питанням. Зокрема, ним займається Мінекономіки. У відомстві обговорюють певні зміни до закону, щоб зробити ФОП доступними для бронювання від мобілізації під час воєнного стану. Зокрема, хочуть дозволити бронювати ФОП, які працюють у сфері ІТ.

Чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю

Відповідно до ч. 3 ст. 39 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", за мобілізованими громадянами не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП. Тобто закривати ФОП не потрібно, це питання можна вирішити на власний розсуд. У тій же статті зазначено, що у разі припинення підприємницької діяльності нарахування податків і зборів мобілізованим ФОП не здійснюється.

Водночас у законодавстві окремо не визначено, чи можуть мобілізовані ФОП займатися підприємницькою діяльністю.

Як пояснюють у Гельсінській спілці з прав людини, відповідно до закону "Про запобігання корупції", заборона на зайняття іншою оплачуваною діяльністю поширюється на військових посадових осіб ЗСУ та інших військових формувань.

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" військовими посадовими особами називає військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Тобто мобілізовані ФОП можуть у вільний від служби час займатися підприємницькою діяльність, якщо не є військовими посадовими особами.

Проте, на жаль, чинне законодавство не встановлює виключний перелік військових посад (або відповідні їх критерії), що дозволяють займатись підприємницькою діяльністю. Це у свою чергу може привести до зловживання контролюючими органами та вибіркового притягнення до адміністративної відповідальності (штраф 5100-8500 грн з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом).

Українські військові на фронті. Фото: depositphotos.com

Чи треба мобілізованим ФОП платити податки

Мобілізованих ФОП звільнено від нарахування і сплати ПДФО та єдиного податку, а також від подання звітності. Це врегульовано п. 25 підрозділом 10 р. ХХ Податкового кодексу України. Правило діє на період їх військової служби та не залежить від наявності найманих працівників, форми оподаткування, а також групи та ставки єдиного податку.

Також мобілізовані ФОП, які не використовують працю найманих працівників, на весь строк військової служби звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе, а також від подання звітності п. 9 прим. 2 розд. VIII Закону про ЄСВ)

Щоб отримати звільнення від оплати податків:

1. Подати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа заяву в довільній формі та копію військового квитка або копію документа, який засвідчує зарахування особи на військову службу в період мобілізації (наприклад, витяг із наказу командира військової частини).

2. Зробити це можна або одразу після мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації (лікування/реабілітації).

ФОП, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ, за мобілізованих найманих працівників, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення. Верховна Рада внесла відповідні зміни до закону про ЄСВ у жовтні 2022 року (п. 9 прим. 20 розд. VIII).

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Getty Images

Про які особливості мобілізації ФОП слід знати

Як повідомляють фахівці громадської організації "Юридична сотня", фізичним особам-підприємцям слід знати про наступні нюанси під час мобілізації:

1. Державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється (ст. 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу").

2. Мобілізація такої особи під час особливого періоду є додатковою підставою розірвати трудовий договір з найманими працівниками ФОП (ст. 36, 40 і 431 КЗпПУ). Працівників можна звільняти без завчасного попередження. Однак не можуть бути звільнені "захищені" працівники (вагітні та жінки з дітьми, ст. 184 КЗпП), а також мобілізовані працівники (ст. 119 КЗпП).

3. Якщо ФОП має працівника, який вже мобілізований на військову службу і за яким зберігаються місце роботи, посада, необхідно уповноважити іншу особу виконувати обов’язки за розрахунками з найманими працівниками.

4. При залишенні працівників на роботі ФОП повинен уповноважити керівника на своє місце, щоб той виплачував працівникам заробітну плату.

5. Впродовж одного місяця після демобілізації ФОП зобов’язаний провести остаточні розрахунки з працівниками, щоб уникнути штрафів.

Раніше ми писали, як відбувається мобілізація обмежено придатних у серпні цього року та які є особливості.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого з військовозобов'язаних можуть повторно мобілізувати.

Також ми розповідали, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.