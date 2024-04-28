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В Хмельницкой области раздались взрывы — что известно

28 апреля 2024 04:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас ночью 28 апреля - что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Mash
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Хмельницкой области ночью 28 апреля, около 03:45. Область оказалась под атакой БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Хмельницкой области объявили в 02:34. В 02:37 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что БпЛА, ранее фиксировавшийся в Черкасской области, движется курсом на Хмельницкую область на границе Житомирской и Винницкой областей.

В Хмельницкой области раздались взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 03:39 военные предупредили, что БпЛА летит курсом на Староконстантинов, а в 03:44 призвали жителей Староконстантинова быть в укрытиях.

В Хмельницкой области раздались взрывы — что известно - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Около 03:45 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Официальной информации об этом обстреле от местных властей и ОВА пока не было. В 03:54 в Хмельницкой области дали отбой.

Напомним, ночью в воскресенье 28 апреля во многих областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. В опасности находились Черкасская, Винницкая, Житомирская, Киевская и Хмельницкая области. Также из-за активности авиации продолжалась тревога в Запорожской области.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 27 апреля, в течение дня на юге Украины уничтожили четыре вражеских дрона: три разведывательных и один ударный. В Одесской области сбили разведывательные БПЛА Zala и "Орлан-10" и ударный беспилотник "Ланцет", а еще один разведчик "Орлан-10" ликвидировали в Херсонской области.

война
взрыв
Хмельницкая область
воздушная тревога
беспилотник

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