Взрывы в Хмельницкой области сейчас ночью 28 апреля - что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Mash

Взрывы прогремели в Хмельницкой области ночью 28 апреля, около 03:45. Область оказалась под атакой БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Хмельницкой области объявили в 02:34. В 02:37 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что БпЛА, ранее фиксировавшийся в Черкасской области, движется курсом на Хмельницкую область на границе Житомирской и Винницкой областей.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 03:39 военные предупредили, что БпЛА летит курсом на Староконстантинов, а в 03:44 призвали жителей Староконстантинова быть в укрытиях.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Около 03:45 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Официальной информации об этом обстреле от местных властей и ОВА пока не было. В 03:54 в Хмельницкой области дали отбой.

Напомним, ночью в воскресенье 28 апреля во многих областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. В опасности находились Черкасская, Винницкая, Житомирская, Киевская и Хмельницкая области. Также из-за активности авиации продолжалась тревога в Запорожской области.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 27 апреля, в течение дня на юге Украины уничтожили четыре вражеских дрона: три разведывательных и один ударный. В Одесской области сбили разведывательные БПЛА Zala и "Орлан-10" и ударный беспилотник "Ланцет", а еще один разведчик "Орлан-10" ликвидировали в Херсонской области.