Александр Фортуна начальник — большое интервью

Александр Фортуна, начальник Русского добровольческого корпуса. Фото: скриншот

Русский добровольческий корпус воюет на стороне Украины и имеет в целях ликвидировать российскую политическую систему. При этом все финансирование корпуса осуществляется с благотворительных взносов.

О деталях операций на территории России, хороших русских, западном оружии и не только специально для Новини.LIVE рассказал Александр Фортуна — начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК).

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— Я начну со свежей информации, которая поступила сегодня из Краснодарского края. Сообщают о пожаре на нефтебазе. Пока причины ЧП не сообщаются, но ранее Краснодарский край часто атаковали беспилотники, как и другие нефтебазы и стратегические объекты на территории РФ. Имеет ли РДК отношение к атакам беспилотников?

— Ну, давайте так ответим на этот вопрос. Есть часть определенных операций, где мы имеем отношение, есть часть, где мы не имеем отношения, и мне там сложно комментировать кто именно этим занимается. Но есть определенные операции на территории РФ, связанные с различного рода диверсиями, где РДК естественно имеет отношение.

— Как вы определяете вашу самую главную миссию именно на территории России?

— Мы уже ранее говорили — здесь есть разделение на военные цели, и есть разделение на политические определенные цели. Если мы говорим о каких-то военных целях, то главными является стягивание войск Российской Федерации с разных участков фронта на защиту границы — это первое.

Бойцы РДК. Фото: telergam/@russvolcorps

Второе — это такой маленький, но уверенный первый шаг к созданию демилитаризованной зоны на границе. То есть, военные глобально две цели.

Если мы говорим о политических целях, то здесь ничего у нас не меняется. Мы по прежнему пытаемся показать гражданам России — тем более тем гражданам, которые живут в приграничных регионах — что существующая государственная власть никак их не защищает, никак не желает заниматься какими-то их вопросами, проблемами и так далее.

И что все эти люди, в свое время выбрав данную власть, они променяли свою свободу на очень сомнительные какие-то и мнимые вещи — благосостояние, стабильность, защищенность, которых по факту просто нет.

— Российская пропаганда подает вас как диверсионную группу, сформированную ВСУ. Как тут перебить вот эту пропаганду российскую?

— Здесь есть два момента, которые на поверхности лежат. Во-первых, если мы проследим весь путь войск РФ, когда они заходили в Киевскую область, Харьковскую область. Вот в самое начало войны если мы откатимся, посмотрим, как это все выглядело — мы увидим огромное количество разрушений, мы увидим огромное количество жертв среди мирного населения. Если мы посмотрим нашу деятельность, то мы этого не увидим.

Второе: нам в официальные соцсети, в чат-бот при каждой подобной операции начинает писать гигантское количество людей, которые хотят нам посодействовать, помочь.

Бойцы Русского добровольческого корпуса. Фото: telergam/@russvolcorps

В том числе есть люди, которые в приграничных селах живут и пишут: "Мы просим вас организовать нам гуманитарный коридор на территорию Украины". Если у нас была возможность, мы это организовывали.

По большому счету, любой человек, имеющий какое-то критическое мышление, может просто сопоставить эти факты и посмотреть как действовали мы, и как действовала армия РФ — и ему станет очевидно.

Ну, естественно, есть люди, которые верят российской пропаганде. Но те люди, которые безоглядно верят российской пропаганде, мне кажется, их сложно будет в чем-то переубедить вообще в принципе.

— Наше общество поляризует — либо есть хорошие русские, либо их нет и их нужно ликвидировать. Как парировать это?

— Здесь есть один очень важный момент, фундамент, на котором все это держится, и многие люди его не улавливают. Вся эта история про хороших русских, плохих русских, там еще каких-то русских — это на самом деле чисто российский нарратив. И те люди, которые в этой системе координат пытаются рассуждать про хороших и плохих русских, они играют в первую очередь на руку России.

То есть, этот нарратив, он был очень популярен в самом начале войны, затем его подхватила либеральная оппозиция, которая уехала из России и где-то там находится на территории стран Евросоюза, и они рассказывают о том, что есть хорошие русские, есть плохие русские, есть еще какие-то русские.

Я вам могу ответственно заявить как человек, который большую часть времени на фронте проводит, что те люди, которые непосредственно воюют, которые находятся на фронте, которые занимаются войной, они не рассуждают такими категориями — это все относится к рассуждению тех людей, которые сидят дома на уютном диване, слушают различных экспертов — военных, политических и так далее — и они не понимают сути вообще ситуации.

Абсолютно не имеет значения, хороший ты русский, плохой ты русский — если ты являешься человеком, который взял в руки оружие и встал на защиту Украины, то какая разница какой ты русский — хороший, плохой или еще какой-то. Ты в данный момент защищаешь эту страну, и ты готов отдать самое дорогое, что у тебя есть — свое здоровье и свою жизнь.

Боец РДК. Фото: telergam/@russvolcorps

И если ты еще и доброволец, то вообще никаких вопросов быть не должно. Ты не идешь за деньгами, ты не идешь за документами — ты идешь добровольно, тебя никто туда не тащит за руки, за ноги воевать. Ты пришел туда исходя из каких-то своих идеалистических побуждений для того, чтобы защитить Украину от России.

Я мог в самом начале войны забрать жену, родственников, закрыть дом на ключ, уехать на западную Украину, потом я мог уехать в Румынию, Молдову и спокойно там себе сидеть, но я этого не сделал. Хотя я являюсь гражданином Российской Федерации в настоящий момент. О каких хороших и плохих русских мы можем разговаривать в этом контексте?

— Многие эксперты говорят, что ваша деятельность приносит больше вреда — в частности, репутационного — для Украины. В частности с использованием западного оружия. Действительно ли у вас было западное оружие, которое передавалось для ВСУ, и, если было, то кто вам дал индульгенцию на использование этого оружия на территории РФ?

— Здесь опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди, не имеющие отношения к войне, начинают строить миллион различных конспирологических теорий каких-то непонятных. Здесь есть очень простые и понятные вещи.

Во-первых, любое оружие, в том числе западное, но не военного, а гражданского образца, можно купить в любом оружейном магазине Украины.

— А тяжелое вооружение?

— Тяжелое вооружение мы не используем западного образца. У нас все тяжелое вооружение советского образца.

Теперь я могу рассказать вам историю одну очень показательную, которая относительно недавно произошла на условно Запорожско-Донецком направлении, когда ВСУ осуществили штурм позиций, заняли вражеские позиции, и начали собирать оружие, которое там побросали русские. И там были найдены в том числе бельгийские пулеметы, которые когда-то военнослужащие армии РФ захватили, штурмуя украинские позиции.

И вот это оружие — оно там из рук в руки переходит. И такая ситуация на фронте, тем более на тех участках, где есть динамические действия постоянно, переход позиций из рук в руки, она повсеместна.

Бойцы РДК в маскировке. Фото: telergam/@russvolcorps

Такое просто существует. И люди, имеющие к войне непосредственное отношение, это все прекрасно понимают. Те люди, которые не имеют к войне отношение — для них это все выглядит немножко странно.

— Как вы думаете, зачем некоторые украинские политики, чиновники, как вы отметили, диванные военные эксперты преднамеренно портят вашу репутацию или сомневаются в вашей деятельности?

— Ну, это обычный хайп. И он есть двусторонний. Есть люди, которые нас очень хвалят и пытаются быть нашими большими друзьями и на этой волне заработать на этом свои политические очки, репутационные очки и так далее.

И есть люди, которые нас ругают и тоже пытаются заработать определенные очки. Вот и все.

— Вы знакомы с Кириллом Будановым лично?

— Нет.

— Сотрудничаете с ГУР?

— Нет.

— Я просто пытаюсь понять, есть ли у РДК на территории Украины какая-то подчиненность военно-политическому руководству нашей страны?

— У нас, понятное дело, есть определенные взаимоотношения с военно-политическим руководством Украины, но мы их не озвучиваем.

— То есть, это не ГУР, или это Генштаб, или это секрет?

— Следующий вопрос.

— Понимаю вас. А теперь, чтобы граждане понимали все-таки — у вас военная организация или все же военно-политическая?

— Здесь нужно понимать просто, что такое Русский добровольческий корпус на сегодня. Из очень такого небольшого военного подразделения РДК превратился в достаточно большую военно-политическую платформу.

Россияне хотят вступать в ряды РДК. Фото: скриншот

У нас есть военный блок условно и политический блок условно. Военные цели, они абсолютно прозрачны и понятны — это участие в войне в интересах Украины. Это первое и самое главное.

И есть политическая составляющая, которая очень простая. Мы ставим своей целью полный демонтаж существующей государственной власти Российской Федерации как системы.

— Очень многие российские либералы хотят возглавить ваше движение и метафорически на ваших спинах заехать в Кремль. У вас есть какой-то политик, который возглавляет ваше движение, или пока это все не централизовано?

— Русский добровольческий корпус был основан Денисом Капустиным, он же Денис Вайтрекс, он же является его первым командиром и единственным на сегодняшний момент. И он уже является лицом РДК, с политической точки зрения в том числе.

— Как вы дальше видите свое продвижение к цели? Это исключительно военный путь, либо же политический?

— На сегодня политические цели — они второстепенные. Первостепенные — военные цели. Потому что в России, глобально если мы посмотрим на страну, на общество, запроса на изменения пока нет. Он только начинает зарождаться.

Всех, кто там живет, текущая ситуация устраивает. Тем более тех, кто живет в регионах, которые достаточно далеко от военных действий находятся — в их жизни особо ничего не меняется. Запроса на изменения среди жителей РФ нет — мы пытаемся создать этот запрос.

Бойцы Русского добровольческого корпуса. Фото: telergam/@russvolcorps

На данный момент его можно создать исключительно военным путем и путем таких небольших политических операций.

— По состоянию на сейчас, в каких населенных пунктах Белгородской области удалось закрепиться? Как далеко удалось зайти и как реагирует мирное население?

— Населенные пункты я, наверное, называть не буду. Давайте мы скажем так, что нам удалось продвинуться до Шебекино. Называть я не буду, потому что операция на сегодня продолжается.

По поводу местных жителей. По крайней мере, в последней операции местных жителей практически не было, население заблаговременно выехало сначала в Шебекино, а затем в Белгород, насколько я знаю.

Но было определенное количество людей, которые хотели выехать на территорию Украины. Мы организовали им гуманитарные коридоры — они выехали.

— Какое сопротивление вам оказывает российская армия и какие у вас потери?

— По обороне с точки зрения РФ — там все достаточно стандартно. Они следуют своей существующей военной доктрине, в соответствии с которой у них первая линия обороны — это срочники и мобилизованные с минимумом какого-то вооружения, с минимумом боекомплектов.

Боец РДК. Фото: telergam/@russvolcorps

То есть, там на первой линии обороны сидят те, кого вообще не жалко. Дальше идет вторая линия обороны, где сидят уже как правило мотострелки либо десант — это уже более-менее что-то вменяемое, что-то внятное, находится техника. И дальше уже третья, четвертая линия — там уже сидят различные спецвойска и так далее.

Поэтому сопротивление было, но оно было достаточно слабое.

Потери со стороны РДК есть, но они небольшие, и мы чуть позже официально озвучим, поскольку операция еще продолжается.

— По поводу пленных. Вы даете им выбор — либо обмен, либо вступление в ряды РДК. А не боитесь ли вы репутационных потерь, когда берете в свои ряды представителя ЧВК Вагнер, бывшего зэка, как вот Владислав Измайлов?

— Во первых, мы же не говорим о том, что мы его взяли. Речь же шла о предложении. То есть, человек сам изъявил желание, сейчас он будет проходить собеседования, проверки достаточно скрупулезные, потому что это не просто какой-то человек — это представитель ЧВК Вагнер, который достаточно долгое время воевал на стороне РФ.

Пост РДК. Фото: скриншот

Здесь же надо понимать политическую составляющую этого ролика. Мы показали в том числе руководству ЧВК Вагнер, что в их компании существует определенный процент людей, которые готовы переходить на сторону Украины, которые не готовы воевать за Россию, которые не готовы воевать в ЧВК Вагнер.

Такое послание господину Пригожину.