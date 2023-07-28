Наступление россиян на Купянском направлении, детали, возможные последствия

Украинские войска на востоке Украины. Фото: ВСУ

С начала июня главным событием на театре военных действий российско-украинского конфликта стало долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины, в частности, на южном фронте, где на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины преуспели и продвинули линию фронта на юг. Но в июле российские оккупанты наконец решили, что им делать в ситуации, которая складывалась для них откровенно угрожающе — и ударили на другом участке фронта.

Сватовско-купянское наступление агрессора

Этим участком стал север Луганской области, в районе Сватово. Там, на Купянском направлении, российские войска сосредоточили большое количество войск и техники. Так, говорилось о 100 тысячах военнослужащих, двух тысячах танков и около 500 единицах артиллерийской техники.

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Именно этими силами оккупационные подразделения и ударили по позициям украинских войск, пытаясь прорвать оборону и достичь, по меньшей мере, Купянска. Впрочем, пока оккупанты застряли еще на территории Луганской области, хотя и заявляют об определенных успехах.

Так, несколько дней назад официальные лица российской армии заявили, что заставили Силы обороны Украины отойти от занимаемых перед наступлением позиций на несколько километров и таким образом "освободили" три села — Надежду, Новоегоровку и Сергеевку.

Впрочем, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, комментируя актуальные события на этом участке фронта, заявил, что линия разграничения там особо не изменилась, так что говорить об утраченных населенных пунктах некорректно.

Одним словом, российское наступление в направлении Купянска пока нельзя назвать удачным. Но вопрос "Зачем они все это затеяли" — остается в повестке дня. Рассмотрим его поподробнее.

Мотивы оккупантов

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, предположил, что оккупационные войска могут выполнять сразу две важные задачи.

Первая, сугубо политическая. Как известно, российское военно-политическое руководство после провала первоначального плана, после отступления оккупационной армии из северных регионов Украины начало заявлять, что на самом деле все действия по тем направлениям были лишь отвлекающими маневрами — а настоящей целью было "освободить" территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", то есть частично оккупированных еще в 2014 году Донецкой и Луганской областей.

Конечно же, после оккупации, "референдумов" и аннексии частей Запорожской и Херсонской областей эта версия в публичном пространстве перестала упоминаться — но, учитывая неудачи на юге, Кремль вполне мог найти для себя хотя бы какой-то минимальный позитив, который прикрыл бы провальную (ввиду соотношения потерь) оборону. Путин упорно пытается добиться хоть какого-то успеха в Украине — и эта нелепая с практической точки зрения оккупация нескольких десятков сел в Луганской области для пропагандистской машины могла бы стать поводом для позитива в телеэфире.

Впрочем, есть и чисто практическая сторона вопроса. Наступление российских оккупантов на севере Луганской области, еще и с использованием достаточно большого количества войск, непременно отвлечет те резервы, которые Силы обороны Украины приготовили для контрнаступления — в частности, на южном фронте. Поэтому, отметил экс-заместитель начальника Генштаба, россияне могли ударить на Купянском направлении и для того, чтобы помочь своими силами на Мелитопольском и особенно Бердянском направлениях, где, по последним данным, украинские войска имеют тактические успехи и прогресс в продвижении на юг.

Чем обернется купянско-сватовская авантюра для Украины

Вопрос последствий наступления для самих российских агрессоров, по нашему мнению, очевиден. Подобные ситуации мы уже видели неоднократно, причем именно на востоке Украины — массированное наступление, большие потери, временная оккупация небольшой по площади территории, а затем контрнаступление ВСУ и возвращение этих территорий под законный контроль украинской власти. В некоторых случаях, как под Угледаром, все вообще завершилось еще на пункте "большие потери". А чего ждать Украине?

Теоретически, если россияне смогут продвинуться ощутимо далеко, на территорию Харьковской области — это может спровоцировать новую волну миграции из этого региона, в частности, из Харькова. Как известно, после завершения боевых действий в районе этого города и вытеснения войск в результате августовско-сентябрьского контрнаступления 2022 года в Харьков вернулось большое количество жителей, выехавших в начале войны в другие регионы Украины или даже за границу. Возможно, успех россиян заставит этих людей снова отправиться в западном направлении.

Но, по мнению Игоря Романенко, очевиднее военные последствия — причем положительные последствия. В частности, предполагает генерал-лейтенант в отставке, сватовско-купянская эскалация со стороны российских оккупантов может подтолкнуть западных партнеров к ускорению обучения украинских летчиков и передаче самолетов F-16 на вооружение ВСУ. Кроме того, такие действия захватчиков могут оказаться решающими в обсуждении вопроса ракет ATACMS. Романенко предполагает, что уже в августе ситуация с этим оружием для Украины может качественно измениться в лучшую сторону.

Ситуация динамичная, перспективы для оккупантов неутешительны

Ситуация на севере Луганщины непростая, но, как отмечают официальные лица, далека от критической. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов, морально-волевые качества которых достаточно низкие — что и понятно, учитывая как неудачи армии РФ в течение последнего года войны, так и уровень подготовки мобилизованных, которыми приходится комплектовать подразделения оккупационных контингентов.

Говорить о том, что российское наступление на Купянске остановлено, еще рано. Но украинская армия уже неоднократно демонстрировала умение удержать превосходящие силы врага. К тому же, даже в условиях контрнаступления, когда по всем законам войны именно ВСУ должны были нести значительно большие потери, чем российские войска, которые засели в подготовленной за более чем полугода обороне — ситуация противоположная. Соответственно, и на луганском участке фронта российские войска неизбежно столкнутся с огромными потерями, что рано или поздно заставит остановиться.

Следовательно, следует ожидать как прекращения реального или вымышленного продвижения российских войск на востоке, так и продолжения контрнаступления на юге. Тем более ВСУ использовали еще далеко не все свои резервы, подготовленные для решающего удара по оккупационному контингенту.