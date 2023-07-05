Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки, — Генштаб
Українська армія має успіхи під час контрнаступу на Бахмутському напрямку. Йдеться про плацдарм у районі села Кліщіївка, де Сили оборони уже закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
Контрнаступ на Бахмутському напрямку
За словами Андрія Ковальова, українські війська продовжують атакувати російських окупантів на північному та південному флангах навколо міста Бахмут.
Одним із ключових напрямків є наступ в районі села Кліщіївка.
"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив речник Генштабу.
Російські резерви
Він додав, що російські окупанти змушені кинути у бій резерви.
Причиною є великі втрати російських військ у цих важких боях.
ЗСУ тримають оборону.
Тим часом на інших напрямках на території Донецької області Сили оборони України успішно обороняються.
Йдеться про три наступні напрямки:
- Авдіївський;
- Лиманський;
- Мар’їнський.
Нагадаємо, що, за інформацією українських військових, російські окупанти використовують на Бахмутському напрямку хімічну зброю.