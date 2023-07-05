Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки, — Генштаб

Український солдат на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗС України

Українська армія має успіхи під час контрнаступу на Бахмутському напрямку. Йдеться про плацдарм у районі села Кліщіївка, де Сили оборони уже закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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Контрнаступ на Бахмутському напрямку

За словами Андрія Ковальова, українські війська продовжують атакувати російських окупантів на північному та південному флангах навколо міста Бахмут.

Одним із ключових напрямків є наступ в районі села Кліщіївка.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив речник Генштабу.

Російські резерви

Він додав, що російські окупанти змушені кинути у бій резерви.

Причиною є великі втрати російських військ у цих важких боях.

ЗСУ тримають оборону.

Тим часом на інших напрямках на території Донецької області Сили оборони України успішно обороняються.

Йдеться про три наступні напрямки:

Авдіївський;

Лиманський;

Мар’їнський.

Генштаб про бої під Бахмутом

Нагадаємо, що, за інформацією українських військових, російські окупанти використовують на Бахмутському напрямку хімічну зброю.