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Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки, — Генштаб

5 липня 2023 08:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони України мають успіхи в районі Кліщіївки, — Генштаб
Український солдат на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗС України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія має успіхи під час контрнаступу на Бахмутському напрямку. Йдеться про плацдарм у районі села Кліщіївка, де Сили оборони уже закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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Контрнаступ на Бахмутському напрямку

За словами Андрія Ковальова, українські війська продовжують атакувати російських окупантів на північному та південному флангах навколо міста Бахмут.

Одним із ключових напрямків є наступ в районі села Кліщіївка.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив речник Генштабу.

Російські резерви

Він додав, що російські окупанти змушені кинути у бій резерви.

Причиною є великі втрати російських військ у цих важких боях.

ЗСУ тримають оборону.

Тим часом на інших напрямках на території Донецької області Сили оборони України успішно обороняються.

Йдеться про три наступні напрямки:

  • Авдіївський;
  • Лиманський;
  • Мар’їнський.
Генштаб про бої під Бахмутом
Генштаб про бої під Бахмутом

Нагадаємо, що, за інформацією українських військових, російські окупанти використовують на Бахмутському напрямку хімічну зброю.

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