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Офицер бригады "Буревій" НГУ сказал, когда произошел переломный момент в войне против России

28 мая 2024 10:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Виталий Марков из бригады "Буревой" заявил, когда произошел переломный момент в войне
Офицер бригады "Буревій" Виталий Маркив. Фото: Новини.LIVE
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков рассказал о войне против россиян. Также он отметил, что в конфликте наступил переломный момент, когда Россия поставила свой ВПК на промышленный уровень.

Об этом он рассказал в общении с журналистами Новини.LIVE.

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"Переломный момент в гонке вооружения случился, когда Россия поставила свое ВПК на промышленный уровень с государственным обеспечением. БК для сбросов и FPV делают на заводах, кроме того, партии вооружения заходят из Китая. Если говорить о РЭБ и РЭР, то свое ВПК они увеличили в 9 раз", — отметил украинский воин.

Также он подчеркнул, что россияне понимают, если проиграют, это приведет к значительным изменениям в самой РФ, как когда-то произошло после вывода войск из Афганистана.

"Анализируя то, что война в Афганистане привела к развалу Советского Союза, война в Украине может привести к расколу РФ. Правда, мир не готов к расколу России, ведь это может привести к неконтролируемому распределению ядерного потенциала", — подытожил Марков.

Напомним, военный Назаренко заявил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.

Виталий Маркив
ВСУ
конфликт
Украина
война в Украине
Россия
офицеры
ситуация на фронте

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