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Офіцер бригади "Буревій" НГУ сказав, коли стався переломний момент у війні проти Росії

28 травня 2024 10:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Віталій Марків із бригади "Буревій" заявив, коли стався переломний момент у війні
Офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків. Фото: Новини.LIVE
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Офіцер бригади "Буревій" Віталій Марків розповів про війну проти росіян. Також він зазначив, що у конфлікті настав переломний момент, коли Росія поставила своє ВПК на промисловий рівень.

Про це він розповів у спілкуванні із журналістами Новини.LIVE

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"Переломний момент в гонці озброєння трапився, коли Росія поставила своє ВПК на промисловий рівень з державним забезпеченням. БК для скидів та FPV роблять на заводах, окрім того, партії озброєння заходять з Китаю. Якщо говорити про РЕБ та РЕР, то своє ВПК вони збільшили в 9 разів", — зазначив український воїн.

Також він підкреслив, що росіяни розуміють, якщо програють, то це приведе до значних змін в самій РФ, як колись сталось після виведення військ з Афганістану.

"Аналізуючи те, що війна в Афганістані привела до розвалу Радянського Союзу, то війна в Україні може привести до розколу РФ. Щоправда, світ не готовий до розколу Росії, адже це може привести до некотрольованого розподілу ядерного потенціалу", — підсумував Марків.

Нагадаємо, військовий Назаренко заявив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті.

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні. 

Віталій Марків
ЗСУ
конфлікт
Україна
війна в Україні
Росія
офіцери
ситуація на фронті

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