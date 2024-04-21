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Подоляк раскритиковал заявление Маска о вечной войне в Украине

21 апреля 2024 23:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление Илона Маска о вечной войне в Украине
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на пост американского миллиардера Илона Маска об отсутствии плана по окончанию войны в Украине. Подоляк уверен, что стратегия выхода из войны очень проста: страна-агрессор должна вернуть украденное.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, Михаил Подоляк написал в своем Twitter (X).

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21 апреля миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что обеспокоен отсутствием стратегии выхода из войны в Украине.

"Больше всего меня беспокоит то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети погибают в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов, на минных полях", — написал Маск.

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Скриншот из Twitter/Elon Musk

Михаил Подоляк резко отреагировал на сообщение Маска. По его словам, приходится еще раз удивляться дефициту элементарной логики в современном мире.

"Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" вопиюще проста. Агрессор (РФ) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию, и горячая фаза войны немедленно заканчивается. Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины крайне трудно осознать, но все же повторю: несговорчиво напавший на другую страну агрессор (РФ) с единственной целью — оккупировать/убить/захватить, покидает чужую территорию, возвращает украденное, восстанавливает верховенство международного права", — написал Михаил Подоляк в Twitter.

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Скриншот из Twitter/Михайло Подоляк

Ранее, также в Twitter, советник главы Офиса президента заявил, что Россия придет на годовщину высадки в Нормандии с танками.

Напомним, 11 апреля в Офисе президента отреагировали на информацию о мирном плане , предложенном Турцией.

война
Михаил Подоляк
Илон Маск

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