Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяву Ілона Маска про вічну війну в Україні

Подоляк розкритикував заяву Маска про вічну війну в Україні
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска про відсутність в України плану щодо закінчення війни. На думку Подоляка, стратегія виходу з війни дуже проста: країна-агресор має повернути вкрадене.
Про це у неділю, 21 квітня, Михайло Подоляк написав у своєму Twitter (X).
Стурбований Маск і чітка реакція Подоляка
Мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що він стурбований відсутністю стратегії виходу з війни в Україні.
"Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях", — написав Маск.
Михайло Подоляк різко відреагував на допис Маска. За його словами, доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі.
"Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою — окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права", — написав Михайло Подоляк у Twitter.
Раніше, також у Twitter, радник голови Офісу президента заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками.
Нагадаємо, 11 квітня в Офісі президента відреагували на інформацію про мирний план, запропонований Туреччиною.
Читайте Новини.LIVE!