Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк розкритикував заяву Маска про вічну війну в Україні arrow

Подоляк розкритикував заяву Маска про вічну війну в Україні

21 квітня 2024 23:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяву Ілона Маска про вічну війну в Україні
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска про відсутність в України плану щодо закінчення війни. На думку Подоляка,  стратегія виходу з війни дуже проста: країна-агресор має повернути вкрадене. 

Про це у неділю, 21 квітня, Михайло Подоляк написав у своєму Twitter (X).

Читайте також:

Стурбований Маск і чітка реакція Подоляка 

Мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що він стурбований відсутністю стратегії виходу з війни в Україні.

"Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях", — написав Маск.

null
Скриншот з Twitter/Elon Musk

Михайло Подоляк різко відреагував на допис Маска. За його словами, доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі. 

"Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою — окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права", — написав Михайло Подоляк у Twitter.

null
Скриншот з Twitter/Михайло Подоляк

Раніше, також у Twitter, радник голови Офісу президента заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками. 

Нагадаємо, 11 квітня в Офісі президента відреагували на інформацію про мирний план, запропонований Туреччиною.

війна
Михайло Подоляк
Ілон Маск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд