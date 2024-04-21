Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяву Ілона Маска про вічну війну в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска про відсутність в України плану щодо закінчення війни. На думку Подоляка, стратегія виходу з війни дуже проста: країна-агресор має повернути вкрадене.

Про це у неділю, 21 квітня, Михайло Подоляк написав у своєму Twitter (X).

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Мільярдер Ілон Маск заявив у Twitter, що він стурбований відсутністю стратегії виходу з війни в Україні.

"Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів, на мінних полях", — написав Маск.

Скриншот з Twitter/Elon Musk

Михайло Подоляк різко відреагував на допис Маска. За його словами, доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки в сучасному світі.

"Тому що реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Я чудово розумію, що іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою — окупувати/вбити/захопити, залишає чужу територію, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права", — написав Михайло Подоляк у Twitter.

Скриншот з Twitter/Михайло Подоляк

Раніше, також у Twitter, радник голови Офісу президента заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками.

Нагадаємо, 11 квітня в Офісі президента відреагували на інформацію про мирний план, запропонований Туреччиною.