Оккупанты накрыли огнем Курахово, ранен человек

Захватчики регулярно обстреливают населенный пункт

Российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Курахово снова под обстрелом — ранен один человек. Сегодня днем россияне попали в жилой квартал — повреждено 5-этажку, 2-этажку и три частные дома. Курахово почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов — россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливую кару", — написал Кириленко в Telegram.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого погиб 62-летний мужчина.

Также мы писали, что российские захватчики перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении. Раньше враг там оборонялся.

Добавим, из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.