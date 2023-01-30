Оккупанты накрыли огнем Курахово, ранен человек
Российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
-
Военная техника и 15 км укреплений: россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске
-
Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет
-
Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину
-
"Крым никогда больше не будет украинским": президент Хорватии попал в скандал
-
Зеленский и премьер-министр Дании посетили Одессу: что обсуждали
-
Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за объятия с россиянином: детали
-
Стало известно, могла ли российская ДРГ сбить вертолет с руководством МВД
-
Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новини.LIVE
-
У путина прокомментировали слова об угрозах Джонсону, намекнув на неадекватность британского экс-премьера
-
На оккупированной части Херсонщины россияне запрещают в школах учиться по украинской программе, — Генштаб
Подробности
"Курахово снова под обстрелом — ранен один человек. Сегодня днем россияне попали в жилой квартал — повреждено 5-этажку, 2-этажку и три частные дома. Курахово почти ежедневно страдает от вражеских обстрелов — россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливую кару", — написал Кириленко в Telegram.
Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате этого погиб 62-летний мужчина.
Также мы писали, что российские захватчики перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении. Раньше враг там оборонялся.
Добавим, из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.