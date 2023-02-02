В Турции не считают, что война в Украине закончится быстро
В Украине проходит эскалация войны. Масштабы агрессии россии и дальше распространяются.
Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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"Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, и другими аспектами", — сказал Калын.
Пресс-секретарь турецкого президента назвал "объяснимым" предоставление Украине большего объема оружия.
"Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это — четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию россии? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются", — добавил Калын.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Вероятно, это произойдет в годовщину вторжения россии в Украину.
Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО разработать гарантию безопасности для Украины. Также он отметил, чтобы Украина получила достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление россии.