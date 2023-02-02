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В Турции не считают, что война в Украине закончится быстро

2 февраля 2023 17:07
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Турции не считают, что война в Украине закончится быстро
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ситуация в Украине очень сложная
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В Украине проходит эскалация войны. Масштабы агрессии россии и дальше распространяются.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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"Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, и другими аспектами", — сказал Калын.

Пресс-секретарь турецкого президента назвал "объяснимым" предоставление Украине большего объема оружия.

"Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это — четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию россии? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются", — добавил Калын.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается выступить с посланием к Федеральному собранию. Вероятно, это произойдет в годовщину вторжения россии в Украину.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО разработать гарантию безопасности для Украины. Также он отметил, чтобы Украина получила достаточно техники от партнеров, чтобы остановить наступление россии.

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