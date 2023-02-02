На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

Сеть должна была исчезнуть 11 февраля, но произошло это раньше

Российские захватчики отключили мобильный Интернет на оккупированных территориях Луганской области. Сеть должна была исчезнуть 11 февраля, но произошло это раньше.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Единственный мобильный оператор, который на временно оккупированных районах Луганской области, отключил мобильный Интернет. Так, МКС объявил, что связь будет отключена с 11 февраля из-за распоряжения оккупационного правительства. Также соответствующая услуга будет исключена из всех мобильных планов", — говорится в сообщении.

На сайте оператора есть сообщение об отключении мобильного Интернета.

Несмотря на заявление, что Интернет будет отключен 11 февраля, местные жители говорят, что сеть исчезла уже сегодня.

"Таким образом, враг хочет обеспечить тайну своего перемещения в ходе военных действий, ведь россияне знают, что каждый их шаг отслеживается местными и передается ВСУ. Постоянные репрессии и запреты являются красноречивым свидетельством отсутствия поддержки оккупантов среди местных", — добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, российские оккупанты готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области после так называемого "включения новых регионов в состав рф" не будут признавать украинские документы на недвижимость. Оккупанты уже разработали соответствующий законопроект.