В Украине заработает европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты

ПВО заработает через несколько недель

В Украине будет работать итальянско-французская система ПВО SAMP/T. Ее запустят через несколько недель.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет The Telegraph.

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"Я считаю, что она (система ПВО. — Ред.) заработает в течение семи-восьми недель", — сказал Таяни.

Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

В ноябре Киев попросил своих западных союзников больше систем противовоздушной обороны, и в частности SAMP/T.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не запрещали союзникам передавать Украине самолеты F-16, находящиеся на вооружении разных стран. В то же время Пентагон не спешит предоставить ВСУ собственные самолеты, объясняя это логистическими проблемами.

Также мы писали, что Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их будут передавать украинским военным.

Добавим, Норвегия как можно быстрее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в Украину уже в марте.