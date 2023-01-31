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Франція та Австралія домовились спільно виробляти артилерійські снаряди для України

31 січня 2023 14:28
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Франція та Австралія домовились спільно виробляти артилерійські снаряди для України
Країни висловили спільну прихильність безпеці України
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів калібру 155-мм. Їх передаватимуть українським військовим.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами Других міністерських консультацій з питань закордонних справ та оборони Франції та Австралії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Франція та Австралія висловили спільну прихильність безпеці України та рішучість продовжувати підтримувати нашу країну.

"Міністри підтвердили своє однозначне засудження незаконного, аморального та неспровокованого вторгнення росії в Україну та ще раз закликали росію негайно вивести війська. Вони підтвердили, що кричущі та неодноразові порушення росією основоположних принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсінського декалогу викличуть єдину та тверду відповідь, доки вони триватимуть", — йдеться в повідомленні.

Міністри заявили про намір надати підтримку Україні, серед іншого шляхом спільної поставки боєприпасів калібру 155 міліметрів. Ініціатива використовує взаємодоповнюваність відповідних галузей оборонної промисловості та задовольняє нагальну потребу України в боєприпасах калібру 155 міліметрів.

Нагадаємо, Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Найімовірніше, вони прибудуть в країну вже у березні.

Також ми писали, що Данія відправляє в Україну самохідні артилерійські установки Caesar французького виробництва. Уряд вирішив передати всі 19 гаубиць.

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