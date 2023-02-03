Резников рассказал, как быстро ВСУ освоят танки Leopard 2

Военных будут учить польские инструкторы / Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украинским защитникам удастся быстро освоить танки Leopard 2. В этом им посодействуют польские инструкторы.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга.

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"Благодаря польским инструкторам, наши воины уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм Krab. Вместо трехмесячной подготовки мы справились за три недели. Если мы освоили их такими быстрыми темпами, то Leopard усвоим немедля", — сказал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, который объявил о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.