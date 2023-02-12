Дуда рассказал о проблематике поставок Украине самолетов F-16
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что отправка в Украину самолетов F-16 является очень серьезным решением. Его нелегко принять из-за нескольких факторов.
Об этом Анджей Дуда сказал в интервью CNN.
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По словам польского лидера, любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины, а не решением, которое может принимать какая-либо отдельная страна.
"Проблема с нашей точки зрения в другом - во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае нужно решение союзников, это означает, что мы должны принять совместное решение. Кроме того, поскольку F-16 нуждаются в обслуживании, если они где-то разворачиваются, это касается не только реактивных самолетов, а также технического обслуживания. Следовательно, это не просто отправка нескольких самолетов, несколько реактивных самолетов", — сказал Дуда.
Он рассказал, что отправка самолетов F-16 для Польши может стать серьезной проблемой, поскольку "у нас их недостаточно... и нам понадобится гораздо больше".
"Сегодня решение о передаче любых самолетов, любых F-16 за пределы Польши является очень серьезным решением, и это решение нелегкое для нас", — добавил президент Польши.
Напомним, Украина уже достаточно давно просит у США самолеты F-16, которые нужны для получения преимущества в небе. Однако решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским союзом.