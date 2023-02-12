В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф

Захватчики начали терроризировать людей пенсионного возраста

Российские захватчики продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Херсонской области. В этот раз враг угрожает пенсионерам отменить выплаты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

"Противник не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давлению подвергся самый незащищенный слой — пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий", — информируют в Генштабе.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только по группам по 10-15 человек, поскольку боятся сопротивления украинцев.

Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.

Добавим, в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне забирали из украинских квартир, есть унитазы.