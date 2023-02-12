В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф
Российские захватчики продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Херсонской области. В этот раз враг угрожает пенсионерам отменить выплаты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
-
Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК
-
Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE
-
Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности
-
"Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24
-
Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали
-
Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект
-
Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров
-
В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения
-
Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли
Подробности
"Противник не прекращает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давлению подвергся самый незащищенный слой — пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий", — информируют в Генштабе.
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только по группам по 10-15 человек, поскольку боятся сопротивления украинцев.
Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.
Добавим, в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне забирали из украинских квартир, есть унитазы.