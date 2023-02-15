Жданов рассказал о двух сценариях развития событий во время контрнаступления ВСУ
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинские военные могут начать контрнаступление двумя способами. Одна из задач защитников — выйти на Азовское побережье.
Об этом Олег Жданов рассказал в интервью сайту ТСН.ua.
-
Дембеле и Бускетс не помогут "Барселоне" в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"
-
Пономарев чувственно поздравил сына с 16-летием и выложил коллаж с архивными фотографиями
-
Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году
-
"Не было дать обновление графиков": одесский ДТЭК оштрафовали
-
Боррель призвал страны ЕС делиться танками из Украиной и предупредил об "решающих событиях" в войне
-
Во Львове лечат мальчика, который в шесть лет весит пятнадцать килограммов
-
Швейцария отказалась конфисковывать замороженные активы рф: какая причина
-
"Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей
-
Служебный пес одесских таможенников нашел партию наркотиков
-
Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день
Подробности
"Есть два варианта, на мой взгляд. Один вариант — это наступление и отсечение группировки российских войск от границы российской федерации. Второй — рассечения пополам российской группировки с выходом на Азовское побережье, из Запорожской или Донецкой областей. При чем тут поле для деятельности очень широкое, потому что мы в любом участке фронта, например, от того же Угледара до Васильевки, можем начать контрнаступление и выйти на Азовское побережье. Неважно, можем даже сегодня не заходить к тому же Бердянску, идти на Мариуполь, наша задача — выйти на Азовское побережье", — сказал Жданов.
По его словам, такие действия фактически нивелируют какие-либо достижения российской федерации в этой войне против Украины.
Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление Сил обороны Украины весной текущего года. Горячее всего на фронте будет в марте.