Жданов рассказал о двух сценариях развития событий во время контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинские военные могут начать контрнаступление двумя способами. Одна из задач защитников — выйти на Азовское побережье.

Об этом Олег Жданов рассказал в интервью сайту ТСН.ua.

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"Есть два варианта, на мой взгляд. Один вариант — это наступление и отсечение группировки российских войск от границы российской федерации. Второй — рассечения пополам российской группировки с выходом на Азовское побережье, из Запорожской или Донецкой областей. При чем тут поле для деятельности очень широкое, потому что мы в любом участке фронта, например, от того же Угледара до Васильевки, можем начать контрнаступление и выйти на Азовское побережье. Неважно, можем даже сегодня не заходить к тому же Бердянску, идти на Мариуполь, наша задача — выйти на Азовское побережье", — сказал Жданов.

По его словам, такие действия фактически нивелируют какие-либо достижения российской федерации в этой войне против Украины.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление Сил обороны Украины весной текущего года. Горячее всего на фронте будет в марте.