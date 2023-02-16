Зеленский заявил, что российское наступление уже началось

Российское наступление уже началось, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже начала новое наступление. По его словам, атаки рф уже происходят на нескольких направлениях.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.
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По словам главы государства, украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению россии до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.
Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.
"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что к путину нет доверия, а значит, переговоров быть не может.
Напомним, на днях Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства Украины в ЕС. Он сообщил, какие страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.