Зеленский заявил, что российское наступление уже началось

Президент исключил возможность отказаться от территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже начала новое наступление. По его словам, атаки рф уже происходят на нескольких направлениях.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.

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По словам главы государства, украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению россии до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление.

Президент исключил возможность отказаться от территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с рф. Уступки земли будут означать, что россия может продолжать возвращаться с новыми нападениями.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что к путину нет доверия, а значит, переговоров быть не может.

Напомним, на днях Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства Украины в ЕС. Он сообщил, какие страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.