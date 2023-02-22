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​​​Буданов объяснил, почему большинство не замечает второе большое наступление россии

22 февраля 2023 11:12
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россия уже начала второе большое наступление, заявил Буданов
Россия некачественно подготовила новое наступление
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская федерация уже начала второе наступление на востоке Украины. Но это наступление настолько некачественно, что не всем оно очевидно.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Forbes-Украина".

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Наступление уже началось

Комментируя активизацию российских окупантов практически на всем восточном фронте, Буданов заявил, что это не предтеча нового великого наступления, а оно и есть.

"Большое наступление россии, которое они преследуют, уже продолжается", — заверил глава ГУР.

Но, по словам Буданова, это наступление настолько низкого качества, что не все его и замечают.

Чего хочет россия, и достигнет ли она этого

Глава украинской разведки отметил, что стратегической задачей оккупационных войск российской федерации является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", — уверен Буданов.

Почему в россии продолжается мобилизация

Кирилл Буданов заявил, что в россии продолжается скрытая мобилизация.

Это, по словам руководителя ГУР, свидетельствует о больших потерях в российской армии.

"Во время первой открытой волны мобилизации они набрали чуть больше 316 000. Здесь вопрос: если в россии все хорошо, и они призвали еще 316 000, то зачем продолжать мобилизацию? Значит, не все хорошо", — подчеркнул глава Главного управления разведки.

Напомним, несколько дней назад министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил россии.

Фото: Forbes-Украина

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