Большое количество военных преступлений зафиксировано на территориях, освобожденных от российской оккупации, — Костин
На освобожденных территориях Украины было зафиксировано большое количество преступлений оккупантов. В результате противоправных действий только в Буче погибли более 700 гражданских.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора со ссылкой на слова Андрея Костина.
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Подробности
В Киевской области проводится расследование почти 11 000 военных преступлений рф. В результате их совершения погибли 2 290 мирных жителей.
Подозрение в совершении преступлений сообщено 118 лицам.
В Харьковской области после российской оккупации правоохранители обнаружили тела 936 человек. В частности, стихийное массовое захоронение 451 человека, из них 429 — гражданские. Также была обнаружена 21 пыточная. Более 1007 случаев похищения или исчезновения гражданских было зафиксировано в области.
"В общей сложности в области выявлено более 12 000 военных преступлений. Сообщено о подозрении 20 лицам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 8 человек. В отношении 7 человек вынесены обвинительные приговоры", — сообщил Костин.
В Херсонской области проходит расследование более 11 000 военных преступлений рф. Сообщено о подозрении 16 человекам.
В Херсоне и освобожденных территориях области обнаружили 10 пыточных. Зафиксированы факты похищения или исчезновения 1232 человек.
Напомним, в Нью-Йорке в скором времени пройдет заседание 67-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин. Украинская делегация на этой сессии будет поднимать вопрос сексуального насилия со стороны российских оккупантов.