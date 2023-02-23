​​​Финляндия передаст ВСУ танки Leopard 2: что еще входит в новый пакет военной помощи

Немецкие танки предоставит Украине еще и Финляндия, президент которой (слева) подписал соответствующий указ

Президент Финляндии подписал указ о новом пакете военной помощи воюющей Украине. В пакет входят, в частности, три танка Leopard 2, а также программа по обучению украинских военных.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Финляндии.

Танки для Украины

Финляндское военное министерство отметило, что передаст Украине три танка Leopard 2, которые

находятся на вооружении армии этой страны.

Соответствующее решение по предложению правительства принял сегодня, 23 февраля, президент Финляндии Саули Ниинисте.

Другая военная помощь

Финляндия поможет также обучением украинских военнослужащих на этих танках.

Новый пакет военной помощи, общим размером 160 млн евро, не ограничится только танками Leopard 2.

Но при этом финская сторона не стала разглашать детали этого пакета, как и дату передачи его Вооруженным силам Украины по соображениям безопасности.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес вчера, 22 февраля, заявила, что министерство обороны этой страны уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.

Фото: Facebook президента Финляндии