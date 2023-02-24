Убил мужчину и пытался застрелить несовершеннолетнего: военнослужащему рф заочно сообщили о подозрении
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры установлено и заочно сообщено о подозрении военнослужащему рф. Оккупант застрелил мужчину и пытался убить его 14-летнего сына.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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В марте прошлого года во время оккупации Бучи Киевской области отец с сыном ехали на велосипедах в пункт выдачи гуманитарной помощи. Их остановил военнослужащий рф.
Мирные жители имели белые повязки, свидетельствовавшие о том, что они гражданское население. Отец и парень сообщили оккупанту, что от них нет никакой опасности. Несмотря на это, военнослужащий рф застрелил мужчину и пытался убить 14-летнего парня.
Когда несовершеннолетний упал на землю, русский военный еще раз выстрелил ему рядом с головой.
"Последняя пуля попала в капюшон куртки потерпевшего. Юноша продолжил лежать на земле притворяясь мертвым, пока военнослужащий рф не покинул место преступления. После этого раненый ребенок побежал в ближайший дом, где ему оказали первую медицинскую помощь", — сообщает Офис Генерального прокурора.
Напомним, Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении еще двум российским оккупантам. В марте 2022 года захватчики терроризировали жителей Ирпеня и имитировали расстрел гражданских с целью устрашения.