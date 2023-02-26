Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область: в Никополе и Марганце большие разрушения
В ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Ночные обстрелы Днепропетровской области
Российские оккупанты совершили почти два десятка обстрелов южной части Днепропетровской области.
Били по Никопольскому району, в частности, по самому Никополю, а также по Марганецкой и Мировской громадам.
Сирена воздушной тревоги раздавалась в этих регионах 10 часов.
Никополь
В городе после попадания российского снаряда загорелся жилой дом. Спасатели оперативно потушили этот пожар.
Кроме того, в результате обстрелов были повреждены два многоквартирных жилых дома и три частных, здание ресторана.
Также были выведены из строя газопровод и линии электропередач.
Марганец
Здесь было зафиксировано попадание на территорию частного предприятия.
Также были повреждены в результате российских обстрелов учебное заведение, пятиэтажное жилое здание и еще четыре других сооружения.
О пострадавших во время ночных обстрелов не сообщается.
Напомним, при обстреле Никополя 12 февраля погибла женщина.
Фото: Telegram Лукашука