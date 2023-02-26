Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Никополь и Марганец снова оказались под обстрелами

В ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ночные обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты совершили почти два десятка обстрелов южной части Днепропетровской области.

Били по Никопольскому району, в частности, по самому Никополю, а также по Марганецкой и Мировской громадам.

Сирена воздушной тревоги раздавалась в этих регионах 10 часов.

Никополь

В городе после попадания российского снаряда загорелся жилой дом. Спасатели оперативно потушили этот пожар.

Кроме того, в результате обстрелов были повреждены два многоквартирных жилых дома и три частных, здание ресторана.

Также были выведены из строя газопровод и линии электропередач.

Марганец

Здесь было зафиксировано попадание на территорию частного предприятия.

Также были повреждены в результате российских обстрелов учебное заведение, пятиэтажное жилое здание и еще четыре других сооружения.

О пострадавших во время ночных обстрелов не сообщается.

Напомним, при обстреле Никополя 12 февраля погибла женщина.

Фото: Telegram Лукашука