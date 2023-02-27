Ночная атака дронов: Воздушные силы сбили 11 из 14 "Шахидов"
В ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. 11 из 14 российских беспилотников были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Ночная атака дронов
В ночь на 27 февраля российские захватчики совершили очередную атаку беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.
Запуск дронов на территорию Украины осуществлялся с северного направления.
Успешная работа ПВО
По предварительным данным, россияне запустили при попытке ночной атаки 14 беспилотных летательных аппаратов.
Из них силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе.
Все "Шахиды" были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
Напомним, что в течение 26 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин и один самолет, ставший юбилейным, трехсотым, сбитым над территорией Украины во время полномасштабной российско-украинской войны.
Фото из открытых источников