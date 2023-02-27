Ночная атака дронов: Воздушные силы сбили 11 из 14 "Шахидов"

Россияне снова атаковали Украину с помощью иранских беспилотников

В ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. 11 из 14 российских беспилотников были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака дронов

В ночь на 27 февраля российские захватчики совершили очередную атаку беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

Запуск дронов на территорию Украины осуществлялся с северного направления.

Успешная работа ПВО

По предварительным данным, россияне запустили при попытке ночной атаки 14 беспилотных летательных аппаратов.

Из них силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов-камикадзе.

Все "Шахиды" были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

Напомним, что в течение 26 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин и один самолет, ставший юбилейным, трехсотым, сбитым над территорией Украины во время полномасштабной российско-украинской войны.

Фото из открытых источников