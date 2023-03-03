Горячая зона на Сумщине: что восстанавливают в первую очередь

Сумская область

В Сумской области, которая была одним из эпицентров конфликта в Украине, в прошлом году были восстановлены 9 из 16 мостов, которые были разрушены в результате боевых действий.

Об этом сообщил и.о. начальника Сумской областной военной администрации Тарас Савченко.

Восстановление Сумской области

По его словам приоритетными для восстановления являются мосты, многоквартирные жилые дома и медицинские учреждения, поскольку они играют важную роль в обеспечении жизненно важных потребностей населения.

В результате российской агрессии в Сумской области были повреждены около 4,8 тысячи объектов инфраструктуры, включая мосты, дома, школы и больницы.

По словам главы обладминистрации, более 26 медицинских учреждений были повреждены в прошлом году. В настоящее время восстановлены только треть всех поврежденных объектов.

В то же время, региональные власти продолжают усиливать усилия для восстановления объектов инфраструктуры и помощи пострадавшим, чтобы вернуть обычную жизнь жителям Сумской области.

Напомним, что российские оккупационные войска 1 марта обстреляли Сумскую область. В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад области.

Отмечается, что атаке подверглись пять территориальных громад: Новослободская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская. Всего был зафиксирован 31 "прилет". Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО.