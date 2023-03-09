Оккупанты получают ржавые боеприпасы, через 2-3 месяца останутся без снарядов, — Генштаб
Новые партии боеприпасов снабжают российских оккупационных войск с задержкой из-за дальних расстояний. К тому же почти половина снарядов в этих партиях покрыты ржавчиной.
Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ближние запасы снарядов исчерпаны
По предварительной информации, полученной украинской разведкой, оккупационные войска использовали практически все запасы артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части российской федерации.
Поэтому армии рф, которая воюет в Украине, начали поставлять снаряды из других частей россии.
Это усложнило логистику и увеличило время передачи боеприпасов со складов на фронт.
Снаряды в ржавчине
Кроме того, новые партии боеприпасов, поставляемые воюющими на территории Украины подразделениями, продемонстрировали другие проблемы российской армии.
Эти боеприпасы, как оказалось, хранились в неположенном состоянии и с нарушением правил и норм обслуживания.
Так, почти 50% боеприпасов, как стало известно украинской разведке, имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.
У окупантов несколько месяцев
Учитывая интенсивные обстрелы позиций Сил обороны и гражданских объектов в прифронтовых регионах, а также неудовлетворительное состояние боеприпасов — россияне в ближайшее время столкнутся с настоящим дефицитом снарядов.
По мнению украинского Генштаба, это произойдет в ближайшие 2-3 месяца.
Напомним, в феврале руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что из-за нехватки боеприпасов, в частности, 152-миллиметровых снарядов, российские оккупационные войска уже два месяца действуют в режиме жесткой экономии.
Фото: минобороны рф