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Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника

9 марта 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ситуация на фронте в Луганской области остается напряженной. На Кременском и Белогоровском направлениях враг активно наступает, используя до 10-12 единиц тяжелой техники одновременно. Это создает серьезные проблемы для украинских сил, но на Сватовском направлении ситуация более стабильная, так как вражеские наступления здесь менее массированные.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Ситуация на Луганщине

По словам Гайдая, оккупанты бросают в бой кадровые подразделения и лучшие образцы техники в Луганской области, поскольку стремятся к оккупации всей территории региона. Однако, они сталкиваются с жестким сопротивлением украинских сил, которые готовы отстаивать свою землю и защищать своих жителей. В результате, российские войска не могут добиться значительных успехов на данном направлении.

"Специалисты, работавшие на Северодонецком "Азоте", в основном уехали, остались в городе преимущественно пожилые люди. Поэтому заявления оккупантов о возможном запуске предприятия — очередные разговоры. К тому же оборудование оттуда вывозится в сторону россии", — сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские силы продолжают свои операции, стремясь защитить территорию страны и пресечь вражеские наступления. Хотя враг использует современную технику и высокообученных солдат, украинские военные продолжают бороться с максимальным энтузиазмом и отвагой, добиваясь успехов в сложных боевых условиях.

Напомним, что в оккупированной Кременной в Луганской области зафиксировано резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной администрации при поддержке российских военных для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил россии.

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