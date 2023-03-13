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Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: есть погибшие

13 марта 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
По меньшей мере, один человек погиб в результате утренних обстрелов Куцурубской громады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 13 марта, утром российские оккупационные войска нанесли удар по Николаевской области. Известно не менее одного погибшего человека, но под завалами обстрелянных домов могут быть еще пострадавшие.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Утренний обстрел Николаевской области

Сегодня, 13 марта, утром российские войска обстреляли территорию Николаевской области.

Под удар попал один из населённых пунктов Куцурубской громады региона.

Человеческие жертвы

В обстрелянном населенном пункте зафиксировано разрушение жилых домов.

По предварительной информации, обнародованной Виталием Кимом, погиб по меньшей мере один человек.

Под завалами разрушенных домов могут находиться еще люди.

Напомним, что 28 февраля оккупанты пять раз обстреляли Николаевскую область.

Враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской громады и побережью Куцурубской громады.

Тогда обошлось без погибших мирных жителей.

Фото: Telegram Виталия Кима

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